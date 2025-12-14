Domingo fresco en Esquel, con viento y probabilidad de lluvia

Este fin de semana trajo aire fresco al calor primaveral, pero con excepcionales ráfagas fuertes que se mantendrán hoy domingo.

Si bien la noche y la mañana se mantendrán al rededor de los 8 grados, no será mucho el aumento de temperatura durante el día, llegando apenas a los 12 grados.

Eso se debe a las lluvias que caerán en algunas zonas y los fuertes vientos que mantendrán la frescura, además de las nubes densas que cruzarán nuestro cielo

