El 18 de enero habrá una competencia de Aguas Abiertas en Trevelin

El próximo domingo 18 de enero se llevará a cabo en la localidad de Trevelin una competencia de Aguas Abiertas cuya prueba más larga será de 2.500 metros.

“Es la primera vez que se hace un encuentro de estas características en esa zona y en ese lugar, así que estamos muy entusiasmados, con muchas ganas”, lo destacó el profesor Diego Panelo en conferencia de prensa.

Los nadadores podrán elegir una de las tres distancias en la cual participar: 2.500 metros, 1.200 metros y 500 metros.

En la prueba de 500 y 1.200 metros se puede realizar con o sin traje de neoprene, en tanto en los 2.500 metros es obligatorio el uso del traje.

“Va a haber mucha seguridad. Está todo bien encaminado. Las inscripciones se abrirán a partir de esta semana, donde la carrera de 2.500 metros va a costar 90.000 pesos, la de 1.200 metros va a tener un costo 70.000 pesos y la de 500 metros el valor será de 40.000 pesos”.

Lo pueden hacer en dos pagos, se informó además.

LLEGARÁ A TREVELIN LA MEJOR NADADORA DE AGUAS ABIERTAS

“Un detalle que no es menor es que nos va a estar apoyando en esta carrera Pilar Geijo, quien es una nadadora muy importante de aguas abiertas a nivel nacional e internacional, donde es quíntuple campeona mundial de aguas abiertas, donde ha subido a podios en más de 30 competencias”.

“Y no solo nos va a apoyar, sino que va a estar en una clínica donde puede haber 30 participantes en el agua y la mayoría de los que quieran participar fuera del agua.

“Así que para nosotros es muy importante, estamos muy contentos y está muy bueno que pueda venir. Se va a dar el día anterior, el sábado 17 de enero, durante la mañana, acá en la pileta del polideportivo”.

Para participar de la clínica tendrá un costo extra de 40.000 pesos “si se quieren meter adentro del agua para participar”.

Y el que quiera participar desde afuera va a estar incluido en el costo de la inscripción. Recordemos que es actividad de tipo limitado, donde solo 30 nadadores podrán tener acceso al agua para participar.

Por último, el secretario de deportes de Trevelin Carlos Sainz remarcó que es muy destacable esto, “que no solamente la organización de la parte deportiva del torneo, con su logística, sino también esto que muchas veces nos quejamos en la cordillera, que tiene que ver con la falta de capacitación”.

“Traer gente que realmente tenga la experiencia necesaria para poder contarnos y de alguna manera ayudarnos a mejorar”.