Chubut cerró con éxito el programa anual de robótica

El programa "Mi Primer Robot 2025" concluyó su ciclo anual con una gran jornada de cierre que reunió a estudiantes y docentes de diversas localidades. El evento buscó destacar el trabajo realizado, compartir valiosas experiencias y fortalecer esta política pública orientada a la innovación educativa, que cuenta con el apoyo del Ministerio de Educación del Chubut y la empresa ALUAR.

La jornada de cierre, organizada a través de la Dirección de Tecnología Educativa, se llevó a cabo en la Legislatura del Chubut en Rawson. El objetivo principal fue poner en valor el desarrollo pedagógico logrado durante el año, compartir las experiencias de aula vinculadas a la robótica educativa y reconocer el compromiso de docentes, estudiantes e instituciones participantes de toda la provincia.

La actividad comenzó con una presentación institucional, donde se resaltó la importancia de sostener iniciativas que promuevan la innovación educativa, el acceso equitativo a la tecnología y el fortalecimiento de las instituciones escolares en todo el territorio.

Una experiencia que refleja el alcance territorial del programa

Uno de los momentos más inspiradores fue la presentación de la experiencia "Scratch en Río Mayo". Estudiantes de la Escuela N° 148 de esa localidad, junto a sus docentes Carolina Jiménez y Miriam Ibáñez, compartieron el proceso de trabajo anual. Los jóvenes Roberto Agustín Acevedo, Santino Nicolás Balzaretti, María Teresa Sequeira Ávila y María Victoria Torres Becce demostraron sus aprendizajes en programación, pensamiento lógico, creatividad y trabajo colaborativo.

Esta experiencia fue particularmente significativa, ya que se trata de una institución del interior provincial, probando cómo el programa garantiza el acceso a propuestas de robótica educativa de calidad y contribuye activamente a la inclusión digital y a la reducción de brechas territoriales.

En reconocimiento a su esfuerzo, se entregaron obsequios a los estudiantes y a la institución. Durante el encuentro, docentes de diversas localidades expusieron proyectos innovadores que incluyeron museos digitales, identidad cultural y agraria, robótica, arte, videojuegos educativos y programación visual. Participaron instituciones de Comodoro Rivadavia, Sarmiento, Lago Puelo, Telsen, Esquel, Trelew, Puerto Madryn y Gaiman, lo que demostró la gran diversidad territorial y pedagógica del programa.

Además, la jornada incluyó talleres de Electrónica Divertida e Impresión 3D, diseñados para fortalecer las capacidades docentes y promover el intercambio de saberes prácticos. Como broche de oro, se entregó equipamiento tecnológico —como impresoras 3D, kits Arduino y robots educativos— a distintas instituciones participantes. Específicamente, la Escuela N° 148 de Río Mayo recibió nuevos robots educativos para asegurar la continuidad del trabajo iniciado.

La jornada de cierre de "Mi Primer Robot 2025" se consolidó como un espacio de encuentro, reconocimiento y proyección, donde se celebró el protagonismo estudiantil, el compromiso docente y el impacto de la robótica educativa como una herramienta pedagógica transversal, reafirmando una educación que promueve la inclusión y el desarrollo de capacidades digitales en toda la provincia.

E.B.W.