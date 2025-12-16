Ante el riesgo de incendios, Lago Puelo refuerza controles y aplica multas por terrenos en mal estado

Ante el aumento de denuncias vecinales y en un contexto de sequía prolongada, el Municipio de Lago Puelo intensificó los controles sobre propiedades privadas que no cumplen con las normas de mantenimiento, una situación que incrementa el riesgo de incendios y otros problemas ambientales en la localidad.

Desde el período invernal, la Municipalidad había emitido distintos avisos y advertencias dirigidos a propietarios de viviendas, comercios y espacios privados, recordando la obligación de mantener patios y terrenos en condiciones adecuadas. Sin embargo, según indicaron fuentes municipales, persisten numerosos casos de incumplimiento, lo que derivó en la confección de múltiples actas de infracción.

Infracciones y ordenanzas vigentes

Las actuaciones son llevadas adelante por el Departamento de Medio Ambiente y la Dirección de Inspectoría General, en el marco de normativas ya establecidas, entre ellas las Ordenanzas N.º 22/08, 147/24, 72/02 y 132/24.

Las faltas más frecuentes detectadas incluyen acumulación de basura, falta de desmalezado, ausencia de poda y abandono general de los espacios, factores que no solo elevan el peligro de incendios forestales y domiciliarios, sino que también favorecen la proliferación de plagas y el deterioro ambiental y paisajístico.

Multas y denuncias

Desde el Poder Ejecutivo Municipal se reiteró la decisión de avanzar con la aplicación de sanciones a quienes incumplan la normativa vigente. Las actas labradas son elevadas al Juzgado de Faltas, que evalúa la aplicación de multas según cada caso.

Asimismo, se recordó que los vecinos pueden realizar denuncias por terrenos en mal estado comunicándose, de lunes a viernes de 8 a 13 horas, al teléfono 2944-318045.

