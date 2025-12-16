Río Negro incorporó drones para la detección temprana de incendios

En el marco de la Emergencia Ígnea vigente, el Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF) incorporó nuevas herramientas tecnológicas destinadas a mejorar la detección temprana y el seguimiento de focos de incendio en distintos puntos de la provincia de Río Negro.

Entre las principales novedades se destaca la incorporación de drones equipados con cámaras de alta resolución y sensores térmicos. Estos dispositivos permiten realizar reconocimientos aéreos en zonas de difícil acceso, detectar columnas de humo en etapas iniciales y monitorear con mayor precisión la evolución de incendios activos, optimizando la toma de decisiones en el terreno.

Vigilancia continua con cámaras fijas

De manera complementaria, se avanza en la instalación de cámaras fijas de monitoreo en puntos estratégicos del territorio provincial. Ubicadas en sectores elevados o de amplia visibilidad, estas cámaras permiten una vigilancia constante durante las 24 horas, generando registros visuales que resultan determinantes tanto para la detección temprana como para el análisis posterior y la planificación operativa.

El sistema apunta a ampliar el alcance del monitoreo sin depender exclusivamente de patrullajes presenciales, especialmente en jornadas con condiciones meteorológicas adversas.

Conectividad para respuesta inmediata

El refuerzo tecnológico se completa con enlaces de conectividad y redes de transmisión de datos provistos por ALTEC. Esta infraestructura garantiza una comunicación estable y segura, permitiendo el envío inmediato de imágenes, videos e información desde el terreno hacia los centros de coordinación, reduciendo tiempos de respuesta ante la aparición de nuevos focos.

Estas acciones se desarrollan en un escenario marcado por condiciones ambientales críticas, con altas temperaturas, baja humedad y una gran acumulación de material vegetal seco.

O.P.