Esquel, Argentina
Martes 16 de Diciembre de 2025
16 de Diciembre de 2025
Por Redacción Red43

Este fin de semana se jugará el Torneo de Tercera Categoría

Lo organiza el Círculo de Ajedrez de nuestra ciudad. Los dos primeros ascienden a la segunda división
Por Redacción Red43

En un año con grandes resultados a nivel local, el Círculo de Ajedrez de Esquel está organizando para este fin de semana el torneo de Tercera Categoría donde los dos primeros ascenderán a la Segunda división.

 

Dicho torneo se llevará a cabo entre el sábado y el domingo en el local comercial de Fitz Roya Pizza, ubicado en Almafuerte y AP Justo de la ciudad de Esquel.

 

El certamen se desarrollará por sistema suizo a seis rondas con un ritmo de juego de 25 minutos más 10 segundos de incremento por jugada y el valor de la inscripción será de 10 mil pesos por jugador. Las inscripciones se podrán realizar al wasap 2945 638915.

 

