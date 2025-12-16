Este fin de semana se jugará el Torneo de Tercera Categoría

En un año con grandes resultados a nivel local, el Círculo de Ajedrez de Esquel está organizando para este fin de semana el torneo de Tercera Categoría donde los dos primeros ascenderán a la Segunda división.

Dicho torneo se llevará a cabo entre el sábado y el domingo en el local comercial de Fitz Roya Pizza, ubicado en Almafuerte y AP Justo de la ciudad de Esquel.

El certamen se desarrollará por sistema suizo a seis rondas con un ritmo de juego de 25 minutos más 10 segundos de incremento por jugada y el valor de la inscripción será de 10 mil pesos por jugador. Las inscripciones se podrán realizar al wasap 2945 638915.