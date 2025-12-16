Farmacias de Chubut reanudan la atención a afiliados de Seros

El Colegio Profesional de Farmacéuticos de Chubut confirmó este martes el levantamiento del corte del servicio farmacéutico que afectaba a los afiliados de la obra social Seros. Esta decisión se tomó luego de una serie de negociaciones con las autoridades de la obra social y del Ministerio de Economía de la provincia.

Según la información oficial, las instituciones farmacéuticas que representan a las farmacias de todo el territorio chubutense resolvieron retomar la atención tras el anuncio de medidas concretas orientadas a la normalización de los pagos adeudados y a la regularización progresiva del sistema. La resolución fue adoptada en un marco de responsabilidad institucional y social, priorizando el acceso de los afiliados a sus medicamentos y tratamientos.

Puntos clave del acuerdo y normalización del servicio

El acuerdo alcanzado contempla varios puntos esenciales para destrabar el conflicto de la deuda. Entre ellos se incluye la acreditación de la deuda correspondiente al mes de agosto, la cancelación de los saldos pendientes conforme a un cronograma informado y la implementación de un esquema de pagos que permita restablecer plazos razonables y previsibles.

A partir de la formalización de esta resolución, las farmacias de toda la provincia reanudaron de inmediato la dispensa de medicamentos, ofreciendo nuevamente la cobertura y los descuentos habituales para los afiliados de Seros.

Advertencia sobre reclamos y futuros incumplimientos

Pese al levantamiento del corte, el sector farmacéutico fue claro al aclarar que esta medida no implica la renuncia a los reclamos económicos vigentes, los cuales continuarán hasta que la deuda sea cancelada en su totalidad.

Asimismo, las instituciones advirtieron que no se descarta la adopción de nuevas medidas en caso de que se registren incumplimientos a los compromisos asumidos por el Estado provincial en este nuevo acuerdo.

El comunicado que oficializó la reanudación del servicio fue firmado conjuntamente por el Colegio Profesional de Farmacéuticos del Chubut, la Cámara de Farmacias y la Asociación de Farmacias del NE del Chubut. Los firmantes expresaron su expectativa de que el diálogo institucional iniciado se traduzca en soluciones sostenidas en el tiempo, lo que beneficiaría a los afiliados y al sistema de salud provincial.



