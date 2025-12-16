El Gobierno del Chubut pone en marcha la capacitación obligatoria en el marco de la Ley Lucio

El Gobierno del Chubut encabezado por el gobernador Ignacio “Nacho” Torres, a través del Ministerio de Desarrollo Humano y en articulación con el Centro de Estudios Políticos y Sociales, dependiente de la Secretaría General de Gobierno, presentó oficialmente la capacitación obligatoria en el marco de la Ley Lucio, destinada a agentes de los tres poderes del Estado, como parte de una política pública orientada a la prevención, detección temprana e intervención ante situaciones de violencia hacia niñas, niños y adolescentes.

Del acto participaron autoridades provinciales, equipos técnicos y representantes de distintos organismos. En este marco, la ministra de Desarrollo Humano, Florencia Papaiani, destacó la relevancia de la iniciativa y expresó que “era muy importante poner en marcha este plan de formación en una temática tan sensible como la detección de la violencia en niños, niñas y adolescentes”, subrayando que capacitar, sensibilizar y fortalecer las herramientas del Estado “es una responsabilidad indelegable para garantizar la protección integral de las infancias”.

La capacitación se implementará a través del Portal de Formación Pública del Gobierno del Chubut, disponible en https://formacionpublica.chubut.gov.ar/aula/login/index.php, desde donde los agentes podrán inscribirse, acceder a los contenidos y completar los trayectos formativos de manera virtual.

Esta plataforma de capacitación asincrónica desarrollada de manera conjunta entre el Ministerio de Desarrollo Humano y el Centro de Estudios Políticos y Sociales, es una herramienta estratégica que permitirá al personal estatal de toda la provincia acceder a instancias formativas continuas, fortaleciendo las capacidades institucionales de manera federal, sostenida y accesible.

La actividad se enmarca en la implementación de la Ley Nacional N.º 27.709 y la Ley Provincial III N.º 49, conocida como Ley Lucio, que establece la capacitación obligatoria, continua y permanente de todas las personas que se desempeñan en el ámbito estatal y en organismos con responsabilidad en la atención de las infancias.

La denominada Ley Lucio surge a partir del caso de Lucio Dupuy y tiene como objetivo fortalecer las capacidades del Estado para prevenir, detectar e intervenir de manera oportuna frente a situaciones de violencia hacia niñas, niños y adolescentes, promoviendo una mirada integral, interinstitucional y corresponsable, con criterios de actuación y circuitos de comunicación claros entre los distintos organismos.



T.B