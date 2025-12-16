19°
16 de Diciembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Convocatoria a productores y artesanos del Parque Nacional Los Alerces para su feria anual

La Intendencia del Parque Nacional Los Alerces invita a participar y visitar el evento que se realizará de 14 a 20 hs. Se reciben informes e inscripciones en el número 2945 - 412679.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La Intendencia del Parque Nacional Los Alerces, bajo la administración de Parques Nacionales Argentina, ha lanzado una invitación abierta a la comunidad y a los visitantes para participar en su Feria de Artesanos y Productores.

 

Este evento, que busca mostrar y comercializar los productos y creaciones de la región, se llevará a cabo el domingo 4 de enero. La feria se desarrollará en el corazón del área de servicio y residencial del parque, específicamente en Villa Futalaufquen.

 

La jornada ferial tendrá lugar durante la tarde, extendiéndose por seis horas. Los asistentes podrán recorrer la feria en el amplio horario de 14 a 20 horas.

 

Tanto para aquellos interesados en obtener más detalles sobre el evento como para los artesanos y productores que deseen participar e inscribirse, la Intendencia ha habilitado un canal de comunicación. Los interesados pueden contactarse llamando al número 2945 41 2679.

 

El Parque Nacional Los Alerces, además de ser un área natural protegida administrada por la APN (Administración de Parques Nacionales), ostenta la distinción de ser Patrimonio Mundial de la UNESCO. La realización de esta feria es parte de las actividades promovidas por la Intendencia para integrar a la comunidad y dar valor a la producción local en un entorno de conservación.



T.B

 

