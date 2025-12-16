Bomberos Voluntarios de Esquel y Trevelin realizaron el simulacro de un rescate vehicular

El día sábado, Bomberos Voluntarios de Esquel fueron invitados por Bomberos Voluntarios de Trevelin a participar de un simulacro de rescate vehicular.

El operativo fue realizado en la costanera del río Percy.

En la escena se trabajó con cuatro vehículos involucrados y varias víctimas que presentaban diferentes tipos de heridas.

La jornada de práctica fue enriquecedora para ambos espacios y resulta de gran utilidad para fortalecer el entrenamiento y la preparación de nuestro equipo.

SL