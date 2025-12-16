18°
Martes 16 de Diciembre de 2025
16 de Diciembre de 2025
sociedad
Por Redacción Red43

Bomberos Voluntarios de Esquel y Trevelin realizaron el simulacro de un rescate vehicular

La práctica fue realizada en el Río Percy con cuatro vehículos involucrados y varias víctimas que presentaban diferentes tipos de heridas.
El día sábado, Bomberos Voluntarios de Esquel fueron invitados por Bomberos Voluntarios de Trevelin a participar de un simulacro de rescate vehicular.

 

El operativo fue realizado en la costanera del río Percy.

 

En la escena se trabajó con cuatro vehículos involucrados y varias víctimas que presentaban diferentes tipos de heridas.

 

La jornada de práctica fue enriquecedora para ambos espacios y resulta de gran utilidad para fortalecer el entrenamiento y la preparación de nuestro equipo.

 

