Comienza la Colonia de Vacaciones de verano del CAE

El Club Andino Esquel (CAE) confirmó el inicio de una nueva edición de su tradicional Colonia de Vacaciones para niños, una propuesta que se repite año tras año con muy buena convocatoria y que comenzará el lunes 5 de enero, extendiéndose durante todo el mes y la primera quincena de febrero.



Así lo informó el presidente de la institución, Ricardo Bestene, quien destacó que la colonia se desarrollará tres días por semana, con la modalidad de doble turno, tanto por la mañana como por la tarde, con el objetivo de brindar alternativas horarias a las familias según sus compromisos laborales.



En cuanto al equipo de trabajo, Bestene detalló que Leonel Walter y Lucía Ortega, estarán a cargo de uno de los turnos, mientras que Elisabet Blanco Wegrzyn, junto a Franco Ferretti, conducirán las actividades en el otro turno.



“Arrancamos con la expectativa de siempre. Las inscripciones comenzaron a principios de noviembre y la demanda es muy buena”, señaló.

Además de la colonia tradicional, el Club Andino volverá a ofrecer la Escuela de Kayak, tal como se realizó el año pasado. La actividad se desarrollará los días sábados, en la Laguna La Zeta, con turnos para niños y también para adultos, bajo la coordinación de Elisabet Blanco.



Desde el CAE explicaron que esta propuesta forma parte de un trabajo sostenido junto a la Municipalidad de Esquel, que ya lleva dos años. Durante el invierno y el resto del año la escuela funcionó en la pileta municipal, pero con el cierre de la misma y el inicio del horario de verano, las actividades se trasladan a La Zeta durante enero y parte de febrero.



Como es habitual, la colonia se organizará en dos tramos: uno que abarca todo el mes de enero y otro correspondiente a la primera quincena de febrero, finalizando aproximadamente el 15 de febrero. Las actividades incluyen traslados a distintos espacios de recreación de la ciudad como La Zeta, La Palestra, Tres Arroyos y senderos locales. En caso de mal tiempo, las propuestas se desarrollarán en las instalaciones del club.



Las inscripciones pueden realizarse de manera presencial en la sede del Club Andino Esquel, a través de sus redes sociales o mediante el WhatsApp oficial de la institución 02945 547724 o clubandinoesq@gmail.com

