Miércoles 17 de Diciembre de 2025
17 de Diciembre de 2025
Por Redacción Red43

Lago Puelo inauguró la Temporada Turística 2025/2026

Con actividades culturales, degustaciones y un llamado al turismo responsable, el destino dio inicio oficial a una nueva temporada en la Comarca Andina.
Por Redacción Red43

Lago Puelo dejó oficialmente inaugurada la Temporada Turística 2025/2026, en un evento organizado por la Secretaría de Turismo de la Municipalidad de Lago Puelo, con la colaboración de la Cámara de Turismo de Lago Puelo (CamTur).

 

El lanzamiento reunió a autoridades provinciales y municipales, prestadores turísticos, instituciones, fuerzas de seguridad, medios de comunicación y vecinos de la Comarca Andina.

 

Arte, cultura y producción

 

Durante el encuentro, el público pudo disfrutar de presentaciones artísticas, con propuestas de danzas aéreas, folklore y tango, que acompañaron el inicio de la temporada turística.

 

La jornada también incluyó degustaciones de productores locales, un stand institucional de Turismo, sorteos y espacios de interacción pensados especialmente para redes sociales.

 

 

Turismo responsable y prevención de incendios

 

En el marco del acto, el viceintendente Pablo Lapitzondo subrayó la importancia de promover un turismo responsable, con especial énfasis en el cuidado del ambiente y en la necesidad de extremar las precauciones frente al riesgo de incendios forestales.

 

Asimismo, remarcó el valor del trabajo articulado entre el Estado y el sector privado para fortalecer la actividad turística y agradeció especialmente a la nueva Cámara de Turismo de Lago Puelo (CamTur) por su compromiso con el desarrollo local y el acompañamiento en la organización del evento.

 

Respaldo institucional

 

La inauguración contó con la participación de Magali Volpi, subsecretaria de Turismo del Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas de Chubut, y de Agustín Guasco, en representación de la Municipalidad de El Bolsón.

 

También estuvieron presentes funcionarios de Turismo de El Bolsón, El Hoyo, El Maitén y Cholila, junto a representantes del Parque Nacional Lago Puelo, Policía y Prefectura Naval Argentina, integrantes del gabinete municipal, concejales, prestadores turísticos, instituciones comarcales y vecinos y vecinas de Lago Puelo.

 

 

O.P.

 

