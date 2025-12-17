Lago Puelo inauguró la Temporada Turística 2025/2026

Lago Puelo dejó oficialmente inaugurada la Temporada Turística 2025/2026, en un evento organizado por la Secretaría de Turismo de la Municipalidad de Lago Puelo, con la colaboración de la Cámara de Turismo de Lago Puelo (CamTur).

El lanzamiento reunió a autoridades provinciales y municipales, prestadores turísticos, instituciones, fuerzas de seguridad, medios de comunicación y vecinos de la Comarca Andina.

Arte, cultura y producción

Durante el encuentro, el público pudo disfrutar de presentaciones artísticas, con propuestas de danzas aéreas, folklore y tango, que acompañaron el inicio de la temporada turística.

La jornada también incluyó degustaciones de productores locales, un stand institucional de Turismo, sorteos y espacios de interacción pensados especialmente para redes sociales.

Turismo responsable y prevención de incendios

En el marco del acto, el viceintendente Pablo Lapitzondo subrayó la importancia de promover un turismo responsable, con especial énfasis en el cuidado del ambiente y en la necesidad de extremar las precauciones frente al riesgo de incendios forestales.

Asimismo, remarcó el valor del trabajo articulado entre el Estado y el sector privado para fortalecer la actividad turística y agradeció especialmente a la nueva Cámara de Turismo de Lago Puelo (CamTur) por su compromiso con el desarrollo local y el acompañamiento en la organización del evento.

Respaldo institucional

La inauguración contó con la participación de Magali Volpi, subsecretaria de Turismo del Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas de Chubut, y de Agustín Guasco, en representación de la Municipalidad de El Bolsón.

También estuvieron presentes funcionarios de Turismo de El Bolsón, El Hoyo, El Maitén y Cholila, junto a representantes del Parque Nacional Lago Puelo, Policía y Prefectura Naval Argentina, integrantes del gabinete municipal, concejales, prestadores turísticos, instituciones comarcales y vecinos y vecinas de Lago Puelo.

