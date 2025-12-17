En los últimos días de primavera, el viento sigue diciendo presente

La Comarca Andina transita este miércoles 17 de diciembre con un comienzo fresco y cielo variable, en una jornada marcada principalmente por el viento del oeste y las mejoras hacia la tarde, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

A las 7.30 de la mañana, la temperatura ronda los 12°C, con cielo parcialmente nublado y viento moderado a fuerte, que será el factor dominante durante todo el día. Si bien el SMN no descarta de manera aislada alguna precipitación débil en las primeras horas, la probabilidad es baja y el escenario general es de estabilidad, sin lluvias persistentes.

Viento fuerte y temperaturas agradables por la tarde

Con el correr de las horas, el cielo alternará entre nubes y claros, mientras el viento del oeste y sudoeste se intensificará, con velocidades de 42 a 50 km/h y ráfagas que podrían superar los 60 km/h, especialmente durante la tarde.

La temperatura máxima se ubicará entre 18 y 20°C, ofreciendo una tarde templada, típica de los últimos días de primavera, aunque con sensación térmica variable por la acción del viento.

Hacia la noche, se espera un descenso térmico hasta los 12°C, con cielo parcialmente nublado y persistencia del viento, aunque con menor intensidad.

Efemérides del 17 de diciembre

Día del Contador Público : Se celebra la labor de quienes manejan y analizan la contabilidad de personas y empresas. En Argentina hay cerca de 134.000 contadores matriculados.

Día Internacional para poner fin a la violencia contra las trabajadoras sexuales: Una fecha de homenaje y visibilización, para recordar sus derechos y luchar por entornos seguros y respetuosos.

