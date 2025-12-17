Encontraron a un nene de 3 años ileso junto a los cadáveres de sus padres muertos a balazos

Un hombre y una mujer fueron encontrados muertos con heridas de bala dentro de su casa en Alabama, Estados Unidos, mientras que un niño de 3 años estaba ileso en el mismo domicilio y junto a ellos. El doble crimen es investigado por la Policía de Hoover, que informó de manera preliminar que el caso sería un homicidio seguido de suicidio.

El hecho, puntualmente, ocurrió en una casa ubicada en el bloque 700 de Highland Manor Court, en la ciudad de Hoover, y fue informado mediante una llamada telefónica al centro de emergencias 911, en la que se alertó a las autoridades sobre dos personas que no respondían dentro de la vivienda.

De acuerdo con el parte oficial del Departamento de Policía de Hoover, la comunicación de alerta ingresó alrededor de las 9:03 de la mañana de este martes, hora local.

Luego de ese aviso, y tras el arribo del personal policial, se desplegó un operativo que incluyó a personal policial, médico y de Bomberos. Fueron estos últimos los primeros en llegar a la casa de las víctimas.

Allí constataron la muerte de un hombre y una mujer, ambos con heridas provocadas por disparos de arma de fuego. Durante la inspección del inmueble, los equipos de emergencia también localizaron al hijo de la pareja, que no presentaba lesiones.

El Departamento de Policía de Hoover confirmó que la escena quedó bajo resguardo para la realización de las pericias correspondientes e indicó que el caso se encontraba en una etapa inicial de análisis.

El comunicado policial oficial indicó además que “parece que estas muertes son el resultado de un asesinato/suicidio y no existe ninguna amenaza para el público relacionada con este caso”.

Por el contrario, las autoridades no difundieron detalles sobre el arma utilizada ni sobre la secuencia precisa de los hechos. Tampoco se informó la identidad de las víctimas a través de canales oficiales, aunque distintos medios locales colaboraron con esa tarea e informaron que se trataba de Johnny Rimes y Christina Chambers. Fue el medio WBRC, empleador de la víctima en el pasado, el que identificó a la mujer muerta como Cristina Chambers, ex reportera deportiva del canal.

Chambers había trabajado en WBRC desde 2015 hasta julio de 2021, y luego desarrolló tareas como trabajadora freelance durante la temporada de fútbol americano de 2025 y también prestó servicios en la escuela secundaria Thompson entre 2021 y comienzos de 2025.

Antes de su paso por WBRC, Chambers se desempeñó como reportera y presentadora en WAKA, en la ciudad de Montgomery, Alabama. Su carrera en el periodismo deportivo incluyó etapas en WLTZ NBC38, en Columbus, Georgia, y en la cadena regional Comcast Sports Southeast, con base en Atlanta. En 2014, además, realizó colaboraciones freelance en deportes para Raycom Media. Según el sitio AL.com, Christina Chambers y su esposo se habían casado en el año 2021.