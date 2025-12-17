18°
Por Redacción Red43

Bajó a revisar el camión y sintió un pellizco en el pie: lo mordió una yarará y está grave

Es camionero y creyó que se había lastimado con algún objeto ya que estaba oscuro. Pero se acostó y comenzó a sentir malestar. Ahora, permanece en terapia intensiva y entubado con peligro de vida.
Por Redacción Red43

Un camionero identificado como Esteban Contreras se encuentra en estado crítico tras haber sufrido la mordedura de una víbora yarará mientras realizaba un viaje de trabajo durante la madrugada del sábado pasado. El hecho ocurrió alrededor de las 3:30 de la mañana, cuando el hombre se detuvo al costado de la ruta, en una zona descampada y con piedras, para revisar el camión y descansar.

 

Según relató su hija, Oriana Contreras, Esteban sintió un “pellizco o mordida” en el pie, pero no le dio importancia y se acostó a dormir, creyendo que se había lastimado con algún objeto del lugar. Recién varias horas después comenzó a sentirse mal, con fuertes dolores en el pie y en los riñones, lo que lo obligó a conducir hasta Cutral Co. Allí fue atendido inicialmente y luego derivado de urgencia a Cipolletti.

 

Los médicos confirmaron que el cuadro es compatible con mordedura de víbora yarará, según los estudios de sangre realizados. El antídoto fue aplicado, aunque de manera tardía, aproximadamente 12 horas después del ataque, lo que agravó las consecuencias del veneno en su organismo. Actualmente, Esteban permanece entubado, con compromiso renal, alteraciones en la sangre y riesgo de hemorragias internas.

 

Oriana explicó que el suero antiofídico no elimina el veneno, sino que evita que continúe avanzando rápidamente sobre los órganos, por lo que el proceso de recuperación es lento y delicado. Además, durante los estudios médicos se detectaron enfermedades preexistentes que la familia desconocía, como EPOC e hipertensión, lo que complica aún más el cuadro clínico.

 

Ante esta situación, la familia lanzó un urgente pedido de donación de sangre. Según indicaron los médicos, se necesitan al menos diez donantes, aunque podrían ser más, ya que no se sabe cuánto tiempo requerirá transfusiones y reposición de plaquetas.
 

 

 

