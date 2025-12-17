César Carri respaldó la creación de una Agencia de Turismo para Esquel

El presidente de la Cámara de Turismo de Esquel e integrante de CAPRESTUR —la Cámara de Prestadores Turísticos de Trevelin—, César Carri, expresó su respaldo a la iniciativa del intendente de avanzar en la creación de una Agencia de Turismo con mayor autonomía operativa, destacando que permitirá agilizar decisiones clave vinculadas a la promoción del destino.



Carri explicó que la figura del Ente Mixto “es válida y ha funcionado durante muchos años”, al tratarse de un esquema público-privado donde se definen las estrategias de promoción turística tanto de Esquel como de la región. Sin embargo, señaló que al formar parte del Estado, el Ente Mixto enfrenta limitaciones administrativas que ralentizan los procesos, especialmente en lo que respecta a pagos y contrataciones.



“Muchas veces, cuando uno quiere elegir una empresa por su idoneidad o prestigio, se encuentra con trabas burocráticas. Puede ser que ese servicio sea más caro que otro, pero sabemos que la calidad y el resultado justifican esa elección. Al ser parte del Estado, esos pasos se vuelven muy burocráticos”.



En ese sentido, consideró que la creación de una Agencia de Turismo le otorgaría al Ente Mixto una autonomía clave para operar con mayor agilidad, facilitando la contratación de empresas especializadas en promoción turística y optimizando el uso de los recursos disponibles.

Carri remarcó que, más allá de los cambios institucionales, el rumbo de la promoción turística seguirá estando en manos del sector privado, como ha ocurrido históricamente. “El Ente Mixto lleva más de 20 años funcionando, atravesó distintas gestiones y siempre fueron los privados los que marcaron el camino de la promoción del destino, independientemente de quién esté en el gobierno”, sostuvo.



Finalmente, afirmó que tanto desde la Cámara de Turismo de Esquel como desde CAPRESTUR acompañan la decisión del Ejecutivo municipal, al considerar que una agencia con mayor autonomía permitirá fortalecer la promoción turística de Esquel y la región de manera más eficiente y profesional.