17 de Diciembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Los Carreros Esquel invita a disfrutar de Leonardo Miranda en una noche folclórica única

El cantautor se presentará este viernes 19 en Los Carreros Esquel con entrada gratuita. Será un recorrido por su historia musical acompañado de músicos y bailarines invitados.
Por Redacción Red43

El próximo viernes 19 de diciembre, la ciudad de Esquel recibirá a uno de los mayores referentes del folclore a nivel nacional: el cantautor Leonardo Miranda. En lo que promete ser un encuentro cargado de identidad, el artista brindará un espectáculo íntimo donde el público podrá disfrutar y compartir un recorrido por su vasta historia musical, sus canciones y su profunda conexión con la identidad popular de nuestros pagos.

 

La cita tendrá lugar en Los Carreros, ubicado en Ameghino 2888, a partir de las 22:00 horas. No se tratará de una presentación solitaria, ya que Leonardo Miranda estará acompañado por amigos invitados, músicos y bailarines, generando un momento único de encuentro y emoción para todos los presentes. Es importante destacar que la entrada es libre y gratuita, aunque los interesados pueden realizar sus reservas previamente comunicándose a los números 2945-647400 o 11-69376386.

 

Sobre la Trayectoria de Leonardo Miranda

 

Leonardo Miranda es un reconocido cantautor y referente del folclore argentino, destacado por un estilo que combina la sensibilidad con el compromiso. En su propuesta, la canción trasciende la música para convertirse en relato y memoria del pueblo. A lo largo de su trayectoria, ha recorrido diversos escenarios de todo el país, compartiendo su obra con destacados artistas nacionales.

 

Su trabajo se caracteriza por la construcción de un cancionero que honra las raíces, el paisaje y la identidad cultural argentina. Este viernes, los vecinos de Esquel tendrán la oportunidad de vivenciar de cerca el arte de un músico que ha dedicado su carrera a exaltar la esencia de nuestra cultura popular.



T.B

 

