13°
14°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Miércoles 17 de Diciembre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad EsquelChubutRed43GIRSUresiduos
17 de Diciembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Erradicación de microbasurales: Esquel busca una ciudad más limpia y ordenada

Los trabajos se concentraron en retirar escombros y desechos forestales en la vía pública. Para evitar estas prácticas, la Planta de Residuos volverá a recibir vecinos los sábados.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La Municipalidad de Esquel continúa desarrollando el Programa Municipal de Erradicación de Microbasurales. En ese marco, este miércoles el equipo de la Gerencia GIRSU inició tareas de limpieza en el sector de avenida Yrigoyen y avenida Raúl Alfonsín (continuación de Alvear), donde se detectó la presencia de bolsas de residuos domiciliarios, escombros, residuos forestales y otros desechos arrojados de manera irregular.

 

Los trabajos incluyeron la limpieza de una parte significativa del predio durante la jornada del miércoles y continuarán este jueves con la finalización de las tareas, permitiendo recuperar el espacio que había sido afectado por la acumulación de residuos.

 

Desde el municipio, a través de la gerencia GIRSU, se remarca que la formación de microbasurales genera un impacto ambiental negativo, afecta la salud pública, deteriora la ciudad y demanda tanto recursos humanos como equipamiento que podrían destinarse a otras mejoras para Esquel.

 

Asimismo, se recuerda a la comunidad que arrojar residuos en la vía pública está prohibido, constituye una infracción y puede ser sancionado con multas, de acuerdo a la normativa vigente. El cuidado del ambiente es una responsabilidad compartida que requiere del compromiso de todos los vecinos.

 

En ese sentido, se recuerda que volverá a estar disponible la recepción de residuos en la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos los días sábados, para que los vecinos puedan disponer correctamente residuos de este tipo y evitar estas prácticas prohibidas por ordenanza municipal.

 

Desde la Municipalidad de Esquel se convoca a la comunidad a hacer un uso responsable de los servicios disponibles, respetar las normas y colaborar activamente en la construcción de una ciudad más limpia y ordenada.



T.B

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Tras días de búsqueda, apareció con vida María José San Martín
2
 Caminaba sola, sin agua y desorientada: Así apareció la oficial buscada en Chubut
3
 Por mirarle “algunas partes del cuerpo” el marido de Maru Botana debe pagarle 50 millones a una empleada
4
 “Sobrevivió tomando su orina”, el milagro de la joven policía de Chubut y cómo se mantuvo viva
5
 Un oficial ordenó un control de alcoholemia tras una jineteada y el intendente lo echó: “Los gauchos no toman jugo”
1
 Las épocas doradas del cine en Esquel
2
 Pedido de ayuda solidaria por el vecino Gustavo Maya
3
 Tras 12 años cerrado, vuelve “El Porvenir” a Esquel con sus dueños originales
4
 Esquel salió Campeón Regional de Ajedrez
5
 Taccetta: "Esquel tiene el mayor volumen de obras y empleo de las últimas décadas"
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -