Erradicación de microbasurales: Esquel busca una ciudad más limpia y ordenada

La Municipalidad de Esquel continúa desarrollando el Programa Municipal de Erradicación de Microbasurales. En ese marco, este miércoles el equipo de la Gerencia GIRSU inició tareas de limpieza en el sector de avenida Yrigoyen y avenida Raúl Alfonsín (continuación de Alvear), donde se detectó la presencia de bolsas de residuos domiciliarios, escombros, residuos forestales y otros desechos arrojados de manera irregular.

Los trabajos incluyeron la limpieza de una parte significativa del predio durante la jornada del miércoles y continuarán este jueves con la finalización de las tareas, permitiendo recuperar el espacio que había sido afectado por la acumulación de residuos.

Desde el municipio, a través de la gerencia GIRSU, se remarca que la formación de microbasurales genera un impacto ambiental negativo, afecta la salud pública, deteriora la ciudad y demanda tanto recursos humanos como equipamiento que podrían destinarse a otras mejoras para Esquel.





Asimismo, se recuerda a la comunidad que arrojar residuos en la vía pública está prohibido, constituye una infracción y puede ser sancionado con multas, de acuerdo a la normativa vigente. El cuidado del ambiente es una responsabilidad compartida que requiere del compromiso de todos los vecinos.

En ese sentido, se recuerda que volverá a estar disponible la recepción de residuos en la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos los días sábados, para que los vecinos puedan disponer correctamente residuos de este tipo y evitar estas prácticas prohibidas por ordenanza municipal.

Desde la Municipalidad de Esquel se convoca a la comunidad a hacer un uso responsable de los servicios disponibles, respetar las normas y colaborar activamente en la construcción de una ciudad más limpia y ordenada.





T.B