16°
13°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Miércoles 17 de Diciembre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad Red43Chubutnacho torresISSySPuerto Madryn
17 de Diciembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

El Gobierno del Chubut realiza cambios en el ISSyS y la Administración Portuaria de Puerto Madryn

Martín Sterner reemplazará a Pablo Juan Macadam al frente del Instituto de Seguridad Social y Seguros. En Puerto Madryn, Sergio Aníbal Bustos asumirá la titularidad de la Administración Portuaria en lugar de Joaquín Aristarain.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El gobernador del Chubut, Ignacio "Nacho" Torres, anunció este martes que "Martín Sterner será el nuevo presidente del Instituto de Seguridad Social y Seguros (ISSyS)", al tiempo que también confirmó que "el madrynense, Sergio Aníbal Bustos, asumirá como nuevo titular de la Administración Portuaria de Puerto Madryn". 

 

Torres remarcó que "los reemplazos se dan para seguir avanzando firmemente en tener un Estado más ágil y dinámico".

 

Sterner, quien venía desempeñándose como gerente general del ISSyS, asumirá en reemplazo de Pablo Juan Macadam, en tanto que Bustos lo hará en lugar de Joaquín Aristarain.

 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Roxana Baigorria deja la Policía Comunitaria de Esquel tras dos años y asume un nuevo rol
2
 Horror en el consultorio: 10 años de cárcel e inhabilitación perpetua para el médico abusador
3
 Hallaron sin vida a un militar que custodiaba la Residencia de Olivos
4
 Esquel salió Campeón Regional de Ajedrez
5
 Muerte en la Residencia de Olivos: pericias y análisis de una carta hallada en el lugar
1
 Las épocas doradas del cine en Esquel
2
 Pedido de ayuda solidaria por el vecino Gustavo Maya
3
 Tras 12 años cerrado, vuelve “El Porvenir” a Esquel con sus dueños originales
4
 Esquel salió Campeón Regional de Ajedrez
5
 Comerciantes de Esquel esperan el impulso de las fiestas con stock y variedad de juguetes
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -