El Gobierno del Chubut realiza cambios en el ISSyS y la Administración Portuaria de Puerto Madryn

El gobernador del Chubut, Ignacio "Nacho" Torres, anunció este martes que "Martín Sterner será el nuevo presidente del Instituto de Seguridad Social y Seguros (ISSyS)", al tiempo que también confirmó que "el madrynense, Sergio Aníbal Bustos, asumirá como nuevo titular de la Administración Portuaria de Puerto Madryn".

Torres remarcó que "los reemplazos se dan para seguir avanzando firmemente en tener un Estado más ágil y dinámico".

Sterner, quien venía desempeñándose como gerente general del ISSyS, asumirá en reemplazo de Pablo Juan Macadam, en tanto que Bustos lo hará en lugar de Joaquín Aristarain.



