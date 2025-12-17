Paro de controladores aéreos provoca demoras y cambios en vuelos en todo el país

El paro de controladores aéreos iniciado este miércoles generó demoras, reprogramaciones y algunas cancelaciones de vuelos en aeropuertos de todo el país, con un impacto estimado en al menos 24.000 pasajeros. La medida, dispuesta por la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA), se extenderá hasta el 29 de diciembre y complica el inicio de la temporada de verano y las fiestas de fin de año.

Durante la primera franja, entre las 8 y las 11, se vieron afectados únicamente los vuelos nacionales. Aerolíneas Argentinas informó demoras y cambios de horario en 94 vuelos, lo que impactó en cerca de 11.000 pasajeros, aunque no hubo cancelaciones. Flybondi, en tanto, canceló seis vuelos y reprogramó otros 69, mientras que JetSmart realizó ajustes de horarios e informó los cambios a sus pasajeros.

ATEPSA difundió un cronograma de paros escalonados que incluye nuevas interrupciones el 18, 23, 27 y 29 de diciembre, con afectación tanto a vuelos de cabotaje como internacionales. Ante este escenario, la secretaría de Trabajo convocó a una audiencia para continuar las negociaciones.

El conflicto enfrenta al gremio con la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) por reclamos salariales y laborales. Desde EANA rechazaron la medida y advirtieron que afecta un servicio esencial en un período clave del año.

R.G.