16°
13°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Miércoles 17 de Diciembre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad Esquel
17 de Diciembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Jornada de limpieza y cierre de año en el Albergue Universitario de la UNPSJB

En la Sede Esquel, se llevó a cabo una jornada de cierre de año organizada por el Servicio Social de la Secretaría de Bienestar Universitario, a cargo de la Lic. Karina Gutiérrez. 
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

En las instalaciones del Albergue Universitario de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB), Sede Esquel, se llevó a cabo una jornada de cierre de año organizada por el Servicio Social de la Secretaría de Bienestar Universitario, a cargo de la Lic. Karina Gutiérrez. 

 

La actividad reunió a las y los estudiantes que aún permanecen alojados en el albergue, quienes se encuentran preparando la instancia final de exámenes antes de regresar a sus lugares de origen para celebrar las fiestas junto a sus familias y afectos.

 

La jornada dio inicio con una limpieza general del edificio, con el propósito de devolver el espacio en las mismas condiciones en que fue recibido al comienzo del año académico y, al mismo tiempo, dejarlo preparado para recibir a las y los nuevos estudiantes que ingresarán en el próximo ciclo lectivo. Esta acción colectiva adquiere un profundo valor simbólico, ya que expresa el compromiso, el respeto y el agradecimiento hacia la institución que hace posible el acceso a la educación superior, brindando alojamiento a jóvenes que, de otro modo, no podrían afrontar los costos de un alquiler en la ciudad.

 

Posteriormente, se compartió una mateada como espacio de encuentro y reflexión, donde las y los estudiantes intercambiaron anécdotas y experiencias vividas a lo largo del ciclo académico. Este momento de convivencia permitió fortalecer los vínculos construidos durante el año y reafirmar valores fundamentales como la solidaridad, el respeto mutuo y el acompañamiento colectivo.

 

A lo largo del año académico, el Albergue Universitario aloja a estudiantes provenientes de distintas Unidades Académicas de la UNPSJB. Esta beca habitacional cuenta con 24 plazas destinadas a jóvenes de localidades aledañas que eligen la ciudad de Esquel para continuar sus estudios superiores, constituyéndose como una herramienta clave de inclusión y permanencia en el sistema universitario.

 

SL

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Roxana Baigorria deja la Policía Comunitaria de Esquel tras dos años y asume un nuevo rol
2
 Horror en el consultorio: 10 años de cárcel e inhabilitación perpetua para el médico abusador
3
 Hallaron sin vida a un militar que custodiaba la Residencia de Olivos
4
 Esquel salió Campeón Regional de Ajedrez
5
 Muerte en la Residencia de Olivos: pericias y análisis de una carta hallada en el lugar
1
 Las épocas doradas del cine en Esquel
2
 Pedido de ayuda solidaria por el vecino Gustavo Maya
3
 Tras 12 años cerrado, vuelve “El Porvenir” a Esquel con sus dueños originales
4
 Esquel salió Campeón Regional de Ajedrez
5
 Comerciantes de Esquel esperan el impulso de las fiestas con stock y variedad de juguetes
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -