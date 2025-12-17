Jornada de limpieza y cierre de año en el Albergue Universitario de la UNPSJB

En las instalaciones del Albergue Universitario de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB), Sede Esquel, se llevó a cabo una jornada de cierre de año organizada por el Servicio Social de la Secretaría de Bienestar Universitario, a cargo de la Lic. Karina Gutiérrez.

La actividad reunió a las y los estudiantes que aún permanecen alojados en el albergue, quienes se encuentran preparando la instancia final de exámenes antes de regresar a sus lugares de origen para celebrar las fiestas junto a sus familias y afectos.

La jornada dio inicio con una limpieza general del edificio, con el propósito de devolver el espacio en las mismas condiciones en que fue recibido al comienzo del año académico y, al mismo tiempo, dejarlo preparado para recibir a las y los nuevos estudiantes que ingresarán en el próximo ciclo lectivo. Esta acción colectiva adquiere un profundo valor simbólico, ya que expresa el compromiso, el respeto y el agradecimiento hacia la institución que hace posible el acceso a la educación superior, brindando alojamiento a jóvenes que, de otro modo, no podrían afrontar los costos de un alquiler en la ciudad.

Posteriormente, se compartió una mateada como espacio de encuentro y reflexión, donde las y los estudiantes intercambiaron anécdotas y experiencias vividas a lo largo del ciclo académico. Este momento de convivencia permitió fortalecer los vínculos construidos durante el año y reafirmar valores fundamentales como la solidaridad, el respeto mutuo y el acompañamiento colectivo.

A lo largo del año académico, el Albergue Universitario aloja a estudiantes provenientes de distintas Unidades Académicas de la UNPSJB. Esta beca habitacional cuenta con 24 plazas destinadas a jóvenes de localidades aledañas que eligen la ciudad de Esquel para continuar sus estudios superiores, constituyéndose como una herramienta clave de inclusión y permanencia en el sistema universitario.

