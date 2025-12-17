16°
Esquel, Argentina
Miércoles 17 de Diciembre de 2025
17 de Diciembre de 2025
sociedad
Por Redacción Red43

El Presupuesto 2026 obtuvo dictamen y será debatido en Diputados

La iniciativa será tratada este miércoles en Diputados y contempla cambios en partidas para universidades, discapacidad y el Hospital Garrahan.
Por Redacción Red43

El proyecto de Presupuesto 2026 del Gobierno nacional obtuvo dictamen favorable en la Comisión de Presupuesto y Hacienda y quedó habilitado para su tratamiento este miércoles en la Cámara de Diputados. El despacho fue aprobado por mayoría, con 28 firmas y seis disidencias.

 

Acompañaron el dictamen legisladores del PRO, la UCR, el MID, Producción y Trabajo, Innovación Federal y bloques provinciales alineados con los gobernadores de Catamarca y Tucumán. En paralelo, también se emitió dictamen para la Ley de Compromiso Fiscal. La oposición anunció que presentará propuestas alternativas.

 

El texto incorpora modificaciones respecto a la versión enviada en septiembre. Entre los cambios, se prevé la derogación de las leyes de financiamiento universitario y de Emergencia en Discapacidad, así como la eliminación de partidas específicas para el Hospital Garrahan, sobre lo cual el Gobierno sostuvo que ya cumplió con las obligaciones vigentes.

 

El proyecto también incluye disposiciones vinculadas a la actualización del tipo de cambio, la eliminación de la actualización automática de la AUH y otros regímenes de asignaciones. Estos puntos fueron cuestionados por bloques opositores, que anticiparon su rechazo.

 

Por otro lado, se incorporó un artículo referido al pago de la deuda por coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires, en línea con el fallo de la Corte Suprema. Con dictámenes de mayoría y minoría ya presentados, la iniciativa será debatida en el recinto en busca de la media sanción.

 

 

R.G.

 

