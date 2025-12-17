Gran éxito del 2° Encuentro Gastronómico Ancestral Mapuche en Tecka

El pasado sábado 13 de diciembre, la localidad de Tecka fue escenario del 2° Encuentro Gastronómico Ancestral Mapuche, una propuesta que volvió a reunir a vecinos y visitantes en una jornada dedicada a revalorizar las tradiciones culinarias y culturales del pueblo mapuche. El evento se desarrolló con gran convocatoria en el Predio del Calafate, con el acompañamiento de la Subsecretaría de Gobierno y la Municipalidad de Tecka.



Cocineras provenientes de Aldea Epulef, Sierra Colorada y Tecka fueron protagonistas de una experiencia que puso en primer plano los saberes ancestrales transmitidos de generación en generación.



Sabores ancestrales



Entre los platos más destacados de la jornada se encontró el tradicional curanto, junto a una amplia variedad de comidas típicas que rindieron homenaje a la gastronomía mapuche. El público pudo disfrutar de guiso de trigo, sopa de harina, pancutra, charque, torta de rescoldo y pan con chicharrón, todos elaborados con técnicas tradicionales y productos locales.



Cocina en vivo



Uno de los momentos más atractivos del encuentro fue la cocina en vivo, donde se realizaron preparaciones frente al público. En este marco, se destacó la elaboración de pata flambeada y un original omelette de huevo de avestruz, a cargo de Elba Martínez, organizadora del evento, quien compartió su propuesta gastronómica con los asistentes.



Propuesta artística y cultural



La jornada también estuvo acompañada por una nutrida grilla artística. Se presentaron Del Arca y su acordeón del pueblo, además de grupos de danzas folclóricas, entre ellos Pasos de Indios de Esquel y agrupaciones de adultos mayores de Gobernador Costa. El cierre estuvo a cargo de Paloma Pilquiman y su grupo, que ofrecieron una presentación muy celebrada por el público.



Balance positivo



El encuentro se extendió hasta la medianoche y permitió a los asistentes disfrutar de una propuesta integral de gastronomía y cultura, con porciones a precios accesibles.



Al realizar un balance del evento, Elba Martínez expresó su satisfacción por el desarrollo de la jornada, aun considerando algunas ausencias: “Agradezco profundamente a las cocineras que pudieron venir y a todas las personas que se acercaron a acompañarnos. Fue un día para disfrutar de los sabores ancestrales y celebrar nuestra cultura”.



El 2° Encuentro Gastronómico Ancestral Mapuche volvió a consolidarse como un espacio de encuentro cultural y comunitario, reafirmando la importancia de preservar y difundir la identidad gastronómica de los pueblos originarios de Chubut.