Habrá una competencia de Trail Running en Sierra Colorada

Toda la cordillera es bonita, por cierto. Pero hay lugares que impactan por su belleza permanente, sin importar la época del año. Sierra Colorada es uno de esos lugares mágicos que tiene la región y en dicho lugar se mezclará la cultura ancestral con el deporte.

Todo con sumo respeto, como debe ser.

El sábado 17 de enero se llevará a cabo en el paraje aborigen de Sierra Colorada una competencia de Trail Running “Desafío Las Mellizas”, competencia organizada por Daniel Aillapán, su familia y miembros de la comunidad mapuche.

Será en tres distancias: 5, 10 y 15 km donde habrá sorteos y premios, en dinero en efectivo, para los mejores corredores que hagan la distancia más larga.

La carrera se largará a las 11 horas, desde el Predio Cultural Kintum Folil y tiene el firme apoyo de la Secretaría de Deportes de la Municipalidad de Trevelin.

Daniel Aillapan, en comunicación con este medio, destacó que “tenemos que inculcar la práctica del deporte porque, en ese caso, correr o caminar le hace bien a la vida, resuelve distintos problemas, ayuda a la gente, abre las mentes, así que todas estas cuestiones también nos gustan aportar para el bien a la comunidad”.

Además de la parte deportiva, la jornada del sábado 17 de enero estará amenizada con números artísticos y stands gastronómicos, degustando las mejores comidas ancestrales, según se informó.

Las inscripciones para participar de esta primera edición tendrán un costo de 10 mil pesos para los 5km; 15 mil pesos, para la distancia de 10km y de 25 mil pesos para quienes elijan correr la distancia más larga, que son los 15km.

Para mayor información, los amantes de la montaña podrán comunicarse al WhatsApp 2945 525696.