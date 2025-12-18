“Más luces, menos ruidos”: Esquel impulsa una campaña de concientización

Alejandra Crespo, de la Dirección de Inclusión de la Municipalidad de Esquel, se refirió a la campaña "Te acompaño a brillar" realizada en conjunto con la Agrupación Autismo Esquel.

La campaña se realiza hace 6 años y es denominada "Más luces, menos ruidos": "Tiene que ver con que, si bien es una zona en donde se supone que no se puede usar pirotecnia, siempre hay algo que surge y la idea es que estos ruidos que son estruendosos y que molestan pueden generar crisis en personas con autismo que son hipersensibles a los sonidos, entonces que se evite".

En años anteriores, los comercios, las instituciones y las familias vestían de azul para intentar concientizar sobre esta situación y este año la idea es un concurso que consta de armar un video de sensibilización que cada persona puede postear en sus redes sociales: "Del pasado 15 hasta el 26 va a estar abierto para que se haga esa publicación y el 28 se va a hacer el vivo con un sorteo".

Finalmente, aseguraron que la hipersensibilización en las personas con autismo es principalmente a los sonidos: "En general no afecta que las luces sean muy fuertes, hay una idea de que las luces tienen que ser tenues en algunos ámbitos como son los comercios, pero no es tanta la hipersensibilización a eso".

R.G.