18 de Diciembre de 2025
Por Redacción Red43

Pronóstico en Esquel: Jueves con ascenso de temperatura y ráfagas de viento

Se espera una jornada inestable con una máxima de 21°C por la tarde. El viento del Oeste será protagonista con ráfagas que alcanzarán los 45 km/h y probabilidad de lluvia al mediodía.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Esquel este jueves 18 de diciembre anticipa una jornada marcada por el ascenso de la temperatura y condiciones de nubosidad variable. Durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, el ambiente se presentará fresco, con una mínima de 7°C registrada a las 05:00 horas bajo un cielo parcialmente nuboso. Hacia las 08:00, el termómetro marcará los 9°C con vientos del sector Oeste que oscilarán entre los 9 y 30 km/h, manteniendo una sensación térmica acorde a la temperatura real.

 

A partir del mediodía, el clima comenzará a mostrar una mayor inestabilidad. Para las 11:00 horas se esperan 15°C y una probabilidad de precipitación (FPS) de nivel 6, la cual se intensificará notablemente hacia las 14:00 horas alcanzando un nivel "Muy Alto" (10). En ese mismo horario, la temperatura ascenderá a los 20°C y las ráfagas de viento del Oeste se situarán entre los 13 y 41 km/h, bajo un cielo que alternará entre nubes y claros.

 

El pico máximo de temperatura se alcanzará a las 17:00 horas, llegando a los 21°C con una sensación térmica similar. En este periodo de la tarde, el viento continuará soplando desde el Oeste con ráfagas de hasta 45 km/h y la probabilidad de lluvia descenderá a un nivel medio. Las condiciones de nubes y claros persistirán, ofreciendo una tarde templada pero ventosa para los habitantes de la zona cordillerana.

 

Hacia el cierre del día, la temperatura iniciará un descenso gradual, situándose en 18°C a las 20:00 horas y bajando hasta los 14°C cerca de la medianoche. Las ráfagas de viento disminuirán su intensidad a 26 km/h al final de la jornada y la probabilidad de precipitaciones será nula para el descanso nocturno. En resumen, será un jueves de clima cambiante, con una brecha térmica marcada entre la mañana y la tarde.

 

