Este viernes sesiona nuevamente el Concejo Deliberante de Esquel

Este viernes 19 de diciembre, desde las 9:30 hs se realizará la décima octava sesión ordinaria del año del Concejo Deliberante. El encuentro será en el Salón Walter Cristiani en el Centro Cultural Melipal.

Entre los temas a tratar se encuentran: nominación de plazoleta "Ricardo Tardón Sepúlveda", nominación barrio Cordón Esquel, incremento salarial del HCD, presupuesto 2026, ratificación del convenio de colaboración para el uso del Centro de Encuentro, ratificación del convenio entre Municipalidad de Esquel y la Secretaría de Infraestructura, Energía y Planificación de la provincia del Chubut, incremento de tarifas de taxistas y remiseros, adhesión al Decreto Provincial N°1392 de declaración de estado de emergencia ígnea en área cordillerana, entre otros.

R.G.