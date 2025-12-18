19°
16°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Jueves 18 de Diciembre de 2025
Logo Red43
RED43 patagonia
18 de Diciembre de 2025
patagonia |
Por Redacción Red43

Asesinó a su mujer embarazada hace 23 años y se fugó: ahora se entregó y pidió que la causa prescriba

Ramón Ángel Abregú fue condenado por el crimen de su esposa que llevaba 8 meses de gestación. Fue condenado y detenido, pero logró huir. Se entregó y quiere quedar libre. Qué decidió la justicia. 
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El Tribunal de Juicio en lo Criminal de esta ciudad rechazó el pedido de prescripción presentado por la defensa de Ramón Ángel Abregú, condenado por el homicidio de su esposa, quien se encontraba embarazada de ocho meses al momento del crimen, ocurrido en el año 2000 en una clínica privada de Río Grande, en Tierra del Fuego.

 

Al analizar el planteo, el Tribunal sostuvo que la causa debe ser abordada desde una perspectiva de derechos humanos, en consonancia con los compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino, particularmente aquellos vinculados a la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, así como al deber de garantizar el acceso efectivo a la justicia.

 

En ese marco, el cuerpo judicial —integrado por los jueces Juan José Varela, Eduardo López y Verónica Marchisio— resolvió desestimar el planteo defensivo y confirmó que la pena impuesta no se encuentra prescripta.

 

Abregú fue condenado por los delitos de homicidio simple en concurso ideal con aborto, en concurso real con tenencia de arma de guerra sin la debida autorización legal. La resolución judicial se apoya en normas constitucionales, tratados internacionales de derechos humanos y jurisprudencia nacional e internacional, que establecen que este tipo de hechos no pueden ser analizados desde una lógica meramente formal o administrativa del paso del tiempo.

 

El Tribunal remarcó que aceptar la prescripción en este contexto implicaría consolidar la impunidad, especialmente cuando el imputado evadió deliberadamente a la Justicia durante años.

 

Cabe recordar que, tras cometer el crimen, Abregú se fugó del sistema penitenciario y permaneció prófugo durante 22 años. Recién el 17 de octubre de 2023 se presentó de manera espontánea en Tierra del Fuego, donde fue inmediatamente detenido. A partir de su detención, la defensa intentó cerrar la causa solicitando la prescripción, argumento que fue rechazado de forma contundente por el Tribunal.

 

La resolución reafirma un criterio judicial clave: el paso del tiempo no puede beneficiar a quienes eluden la Justicia, especialmente en causas de violencia extrema contra mujeres, y consolida un precedente en la provincia en materia de memoria, verdad y justicia.

 

 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 ATE Esquel se moviliza contra la reforma laboral y el recorte estatal
2
 Un cortocircuito provocó un incendio en un predio de Vialidad Provincial en Esquel
3
 Los Carreros Esquel invita a disfrutar de Leonardo Miranda en una noche folclórica única
4
 Cerro Dos Picos: Una expedición que dejó huella en la cumbre más alta de Chubut
5
 Para volver a emocionarse: Así celebró Esquel el Mundial 2022
1
 Las épocas doradas del cine en Esquel
2
 Pedido de ayuda solidaria por el vecino Gustavo Maya
3
 Tras 12 años cerrado, vuelve “El Porvenir” a Esquel con sus dueños originales
4
 ATE Esquel se moviliza contra la reforma laboral y el recorte estatal
5
 Taccetta: "Esquel tiene el mayor volumen de obras y empleo de las últimas décadas"
Patagonia
patagonia |
Por Red43 -
patagonia |
Por Red43 -
Patagonia
patagonia |
Por Red43 -
patagonia |
Por Red43 -
Patagonia
patagonia |
Por Red43 -
patagonia |
Por Red43 -