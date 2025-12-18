19°
16°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Jueves 18 de Diciembre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad EsquelChubutRed43escuelaExperimental N° 2005mejoras
18 de Diciembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Esquel realiza mejoras en la Escuela Experimental N° 2005 para optimizar el entorno escolar

La Secretaría de Espacios Públicos ejecutó el cerramiento de un sector del techo. La obra busca evitar el ingreso de palomas y garantizar condiciones adecuadas para el desarrollo de las clases.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La Municipalidad de Esquel lleva adelante trabajos de mejora en la Escuela Experimental N° 2005, en respuesta a un pedido realizado por la comunidad educativa, con el objetivo de optimizar las condiciones edilicias del establecimiento.

 

Las tareas se ejecutan a través de la Secretaría de Espacios Públicos y Gestión Ambiental e incluyen el cerramiento de un sector del techo del edificio. Esta intervención fue necesaria para evitar el ingreso de palomas, situación que generaba diversas complicaciones en el funcionamiento diario de la institución.

 

Desde el municipio se destacó la importancia de dar respuesta a las demandas planteadas por la comunidad educativa, priorizando acciones que contribuyan a un entorno escolar adecuado para el desarrollo de las actividades educativas.

 

Cabe señalar que la Escuela Experimental N° 2005, que depende de la Municipalidad, fue parte del plan integral de mantenimiento con mejoras durante la actual gestión, luego de haber atravesado durante años una falta de obras necesarias para su correcto funcionamiento.

 

En ese sentido, desde la gestión municipal encabezada por el intendente Matías Taccetta se remarcó que, poner en valor los espacios educativos es priorizar la educación.



T.B

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 ATE Esquel se moviliza contra la reforma laboral y el recorte estatal
2
 Un cortocircuito provocó un incendio en un predio de Vialidad Provincial en Esquel
3
 Los Carreros Esquel invita a disfrutar de Leonardo Miranda en una noche folclórica única
4
 Para volver a emocionarse: Así celebró Esquel el Mundial 2022
5
 Cerro Dos Picos: Una expedición que dejó huella en la cumbre más alta de Chubut
1
 Las épocas doradas del cine en Esquel
2
 Pedido de ayuda solidaria por el vecino Gustavo Maya
3
 Tras 12 años cerrado, vuelve “El Porvenir” a Esquel con sus dueños originales
4
 ATE Esquel se moviliza contra la reforma laboral y el recorte estatal
5
 Taccetta: "Esquel tiene el mayor volumen de obras y empleo de las últimas décadas"
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -