Esquel realiza mejoras en la Escuela Experimental N° 2005 para optimizar el entorno escolar

La Municipalidad de Esquel lleva adelante trabajos de mejora en la Escuela Experimental N° 2005, en respuesta a un pedido realizado por la comunidad educativa, con el objetivo de optimizar las condiciones edilicias del establecimiento.

Las tareas se ejecutan a través de la Secretaría de Espacios Públicos y Gestión Ambiental e incluyen el cerramiento de un sector del techo del edificio. Esta intervención fue necesaria para evitar el ingreso de palomas, situación que generaba diversas complicaciones en el funcionamiento diario de la institución.

Desde el municipio se destacó la importancia de dar respuesta a las demandas planteadas por la comunidad educativa, priorizando acciones que contribuyan a un entorno escolar adecuado para el desarrollo de las actividades educativas.

Cabe señalar que la Escuela Experimental N° 2005, que depende de la Municipalidad, fue parte del plan integral de mantenimiento con mejoras durante la actual gestión, luego de haber atravesado durante años una falta de obras necesarias para su correcto funcionamiento.

En ese sentido, desde la gestión municipal encabezada por el intendente Matías Taccetta se remarcó que, poner en valor los espacios educativos es priorizar la educación.





T.B