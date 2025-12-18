El Consejo de Adicciones de Esquel cerró el 2025 con un balance positivo

La Municipalidad de Esquel llevó adelante el cierre de año del Consejo Municipal de Prevención y Asistencia de las Adicciones, oportunidad en la que se realizó un balance del trabajo desarrollado a lo largo de 2025, destacando una agenda sostenida de encuentros, planificación y un fuerte enfoque en la prevención.

En conferencia de prensa, la directora de Fortalecimiento Institucional del Municipio, Noelia Torres, señaló que “realmente ha sido un año sumamente productivo, con una planificación, con muchos encuentros y con un enfoque muy fuerte en lo que es la prevención”.

Torres explicó que durante el primer trimestre del año el Consejo logró identificar la complejidad y diversidad de las problemáticas vinculadas al consumo, lo que llevó a definir un eje de trabajo prioritario. “Nos dimos cuenta que era necesario establecer un eje y llegamos a la conclusión de enfocarnos en el consumo de alcohol al volante, entendiendo que es algo que atenta contra la vida propia y la de los demás”, remarcó.

En ese marco, se impulsó una campaña de sensibilización sobre alcohol cero al volante, desarrollada de manera articulada con la Dirección de Educación y la Subsecretaría de Turismo. Torres destacó especialmente la participación de los jóvenes: “Tuvimos una muy linda recepción por parte de estudiantes del Colegio 713 y del Centro de Estudiantes. Los jóvenes no solo fueron destinatarios del mensaje, sino también protagonistas y difusores de la campaña”.

Por su parte, la coordinadora del Centro Integral de Tratamiento de las Problemáticas de Consumo, María Inés Dossena, valoró el trabajo sostenido del Consejo y el avance logrado durante el año. “Venimos formando parte del Consejo desde hace mucho tiempo y celebramos el trabajo que se pudo llevar adelante. Muchas ideas que empezaron a gestarse el año pasado, este año pudimos ejecutarlas”, indicó.

Dossena destacó, entre las acciones desarrolladas, la incorporación de lentes de simulación, que recrean los efectos del consumo de alcohol y otras sustancias. “La idea de estos lentes es que puedan ser utilizados como un disparador para generar mayor conciencia en relación al cuidado propio y al cuidado del otro”, explicó.

Finalmente, remarcó que el eje de trabajo de este año estuvo centrado principalmente en la prevención y los cuidados vinculados al tránsito, y adelantó que el Consejo continuará fortaleciendo estas acciones durante el próximo año. “Fue un año muy productivo para el Consejo. Agradecemos la iniciativa y el impulso que se le volvió a dar, y la convocatoria permanente para seguir trabajando de manera articulada”, concluyó.



