Un jubilado ganó más de 54 millones de La Poceada de Lotería del Chubut

Un jubilado penitenciario de la ciudad de Rawson resultó ser el ganador de 54.923.695 millones de la Quiniela Poceada de Lotería del Chubut, al jugar el miércoles 17 de diciembre con la siguiente secuencia numérica: 05, 09, 18, 25, 26, 47 y 54.

La apuesta fue realizada en la agencia 1008 de Néstor Aspiroz, de la ciudad capital, destacando el presidente de Lotería del Chubut, Ramiro Ibarra, la satisfacción de poder anunciar un acierto de tanta importancia. “Este premio de La Poceada, es el segundo que entregamos en 15 días ya que el primero fue un pozo de más de 144 millones en Comodoro y ahora son más de 54 millones acá en Rawson y la verdad que es un lindo número para cerrar el año”, afirmó.



Además Ibarra explicó que “el premio de 144 millones de La Poceada en Comodoro Rivadavia fue un monto record para este juego que es un producto propio y sale solo 1.000 pesos y se llevó un premio muy importante; y hoy arranca con un pozo de 40 millones” , indicó.

Agregó el funcionario que “cuando nos hicimos cargo de esta gestión arrancábamos con pozos de 10 millones máximo, se fue mejorando, la gente lo fue siguiendo, se duplicó la base y eso nos permite salir hoy con un pozo de 40 millones”.

Telebingo de Fin de Año con más de 300 millones en premios

Ibarra remarcó además que “parece que fin de año viene cargado porque no solo entregamos premios millonarios de La Poceada, sino que también tuvimos la semana pasado un ganador de Quiniela con más de 50 millones y a la noche se repartieron más de 74 millones también en la Quiniela y tenemos el Telebingo de Fin de Año que viene muy cargado de premios y ya en la calle tenemos el doble de cartones vendidos que el año pasado y estamos muy conformes con el resultado”.



Cabe recordar que el Telebingo de Fin de Año pone en juego la siguiente premiación distribuidas en cinco Rondas: en la Quinta Ronda a Bingo una camioneta 0 Kilómetro y una casilla rodante familiar; en la Cuarta a Bingo un automóvil 0 Kilómetro; en la Tercera Ronda un auto 0 Kilómetro; en la Segunda Ronda 20.000.000 de pesos y para la Primera Ronda a Bingo un viaje al Caribe para dos personas al inclusive y 100.000.000 de pesos como premio a Bingo Bolilla 39.

Además con el sorteo de preventa se pone en juego una moto; un Iphone; una Play Station; dos TV de 50” y dos bicicletas. El valor del cartón es de 20.000 pesos, y la promoción por la compra de dos tiene un valor de 30.000 pesos.



El sorteo se realizará el martes 30 de diciembre junto con la reinauguración de la Sala de Sorteos en la ciudad de Rawson.