Intervención ante el incendio en el predio de Vialidad

Un grave incendio originado en el predio de Vialidad Provincial puso en alerta a la planta de tratamiento de residuos debido a la cercanía de materiales inflamables y condiciones climáticas adversas.



El operativo requirió un trabajo coordinado entre los bomberos de Esquel y Trevelin, junto al personal de GIRSU que utilizó maquinaria pesada para frenar el avance de las llamas.



López Rey destacó la peligrosidad del evento, ya que el fuego amenazaba sectores críticos: "Teníamos un acopio de residuos forestales que se hizo durante muchos años... y al ladito enfrente las dos chanchas de gas de la planta".



La intervención inmediata con maquinaria fue clave para evitar una catástrofe mayor, según explicó la gerente: "Agarraron la máquina y comenzamos a hacer cortafuegos para evitar que el incendio avance, eso ayudó mucho y por suerte se logró contener".



De cara al futuro, la funcionaria señaló la urgencia de reordenar el área de secuestros policiales y mejorar la prevención, concluyendo que "siempre que viene esta época hay que prepararse, sobre todo con tanta sequía, para un posible incendio".



