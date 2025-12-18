18°
18 de Diciembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Intervención ante el incendio en el predio de Vialidad

Personal de GIRSU realizó cortafuegos con maquinaria pesada para proteger la planta de tratamiento. Mariana López Rey destacó la peligrosidad por la cercanía de material inflamable
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Un grave incendio originado en el predio de Vialidad Provincial puso en alerta a la planta de tratamiento de residuos debido a la cercanía de materiales inflamables y condiciones climáticas adversas.

El operativo requirió un trabajo coordinado entre los bomberos de Esquel y Trevelin, junto al personal de GIRSU que utilizó maquinaria pesada para frenar el avance de las llamas.

López Rey destacó la peligrosidad del evento, ya que el fuego amenazaba sectores críticos: "Teníamos un acopio de residuos forestales que se hizo durante muchos años... y al ladito enfrente las dos chanchas de gas de la planta".

La intervención inmediata con maquinaria fue clave para evitar una catástrofe mayor, según explicó la gerente: "Agarraron la máquina y comenzamos a hacer cortafuegos para evitar que el incendio avance, eso ayudó mucho y por suerte se logró contener".

De cara al futuro, la funcionaria señaló la urgencia de reordenar el área de secuestros policiales y mejorar la prevención, concluyendo que "siempre que viene esta época hay que prepararse, sobre todo con tanta sequía, para un posible incendio".

T.B

 

