Qué cambia en el ANPRALE tras los incendios del año pasado

En un contexto marcado por la preocupación ante la nueva temporada de incendios, el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, encabezó en El Bolsón la apertura de la licitación para la construcción de los portales de acceso al Área Natural Protegida Río Azul–Lago Escondido (ANPRALE), una obra que forma parte de un plan integral de ordenamiento, prevención y mejora de la seguridad tras los incendios registrados el año pasado.

Según explicó el mandatario, el plan de recuperación del ANPRALE se estructura en dos etapas centrales. Por un lado, la reconstrucción de pasarelas que se encontraban en muy mal estado. Una de ellas, la pasarela Tronconada, ya fue finalizada, mientras que la de Hue Nain se encuentra en ejecución.

Portales de acceso y control de visitantes

La segunda etapa contempla la construcción de tres portales de acceso, ubicados en distintos puntos del ANPRALE. Allí se realizará la identificación de quienes ingresan, se brindará información ambiental y de seguridad, y se dispondrá de baños y oficinas para el personal.

Weretilneck remarcó que el objetivo es ordenar el ingreso al área natural protegida, fortalecer el cuidado ambiental y contar con mejores herramientas de control en un territorio sensible, especialmente durante el verano.

Equipamiento para incendios y emergencias

En paralelo a las obras de infraestructura, el Gobierno provincial incorporó equipamiento destinado al Servicio Provincial de Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF), la Secretaría de Medio Ambiente y la Policía de Río Negro.

Entre los recursos mencionados se encuentran vehículos UTV, camiones hidrantes, drones, cámaras infrarrojas ya instaladas y otros equipos que permiten acceder a zonas de difícil tránsito y mejorar los tiempos de respuesta ante emergencias. Según el gobernador, se trata de equipamiento que la provincia no tenía hasta ahora y que resultan fundamentales para el combate inicial del fuego.

Medios aéreos y brigadistas

Weretilneck confirmó además la contratación de un helicóptero de gran porte, con capacidad para trasladar hasta 12 brigadistas y descargar 4.000 litros de agua por intervención, lo que permitirá actuar con rapidez en los primeros minutos de un incendio, considerados decisivos para evitar su propagación.

A esto se suma el despliegue del Plan Nacional de Manejo del Fuego, que tendrá base en El Bolsón y Bariloche con aviones AT, helicópteros y, por primera vez, un avión anfibio en la zona. En total, habrá seis medios aéreos nacionales, más el helicóptero provincial.

También se avanza en la incorporación de 50 nuevos brigadistas para el verano, junto con la reubicación de personal de otras zonas.

Más allá del despliegue de recursos, el gobernador remarcó que la temporada actual se presenta como una de las más críticas, debido a la sequía y la falta de nieve y lluvias. En ese marco, recordó que está totalmente prohibido hacer fuego al aire libre, sin excepciones.

Weretilneck pidió el acompañamiento de la comunidad, del sector turístico y de los medios de comunicación para reforzar la concientización, y remarcó que, aunque el Estado cuente con equipamiento y personal, la mejor estrategia es evitar que los incendios comiencen. “El equipamiento y la preparación están, pero lo mejor que nos puede pasar es que no haya incendios”, sostuvo.

O.P.