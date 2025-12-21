El barrio 28 de Junio realizó el cierre del año y proyectó actividades para 2026

Gastón Escobar, presidente del barrio 28 de Junio, dialogó con Red43 sobre el cierre del año 2025.

"Hoy tuvimos una jornada muy linda, el cierre del año de estos 3 primeros meses de gestión junto a nuestros vecinos, talleristas y todas las personas que nos acompañaron a lo largo de este año", comentó.

La jornada permitió a los asistentes realizar un balance de lo que fue el 2025 y, específicamente, de los 3 últimos meses bajo la gestión de Escobar. Pero además: "Pudimos proyectar nuestro próximo año, el 2026, en el cual vamos a cumplir 45 años", aseguró.

A su vez, Gastón agradeció el apoyo y acompañamiento de los vecinos y aseguró: "Vamos a seguir creciendo, vamos a mejorar nuestro barrio, vamos a seguir gestionando cosas".

La sede del barrio 28 de junio permanecerá abierta y con muchas actividades en la temporada de verano: "Van a haber actividades que vamos a estar comunicando. Las puertas van a estar abiertas también para la utilización de la sede por parte de los vecinos". Y finalizó´: "Les deseamos a la comunidad general de Esquel que tengan unas hermosas fiestas, que puedan disfrutar en familia y que el 2026 sea un año de salud y trabajo".

R.G.