Por Redacción Red43

Abusó de su hija y de su hermana cuando eran menores: pasará 20 años en la cárcel

El sujeto tiene 47 años. La fiscalía había solicitado el doble de la pena impuesta y la defensa la absolución argumentando que el hombre no se encontraba en condiciones de comprender sus actos.
Por Redacción Red43

El Tribunal de Juicio en lo Criminal de Río Grande condenó este lunes 9 de febrero de 2026 a un hombre de 47 años a la pena de 20 años de prisión, tras hallarlo penalmente responsable de abusos sexuales cometidos contra dos menores de edad, su hija biológica y su hermana.

 

Los hechos por los cuales fue juzgado ocurrieron en la ciudad de Tolhuin, y la sentencia fue dictada este martes mediodía luego de finalizado el análisis de las pruebas incorporadas durante el juicio oral, que se desarrolló a puertas cerradas, en resguardo de las víctimas.

 

Durante el debate, el Tribunal evaluó los elementos probatorios presentados por las partes, así como los testimonios y pericias incorporadas a la causa, concluyendo que se encontraba acreditada la responsabilidad penal del acusado.

 

Cabe recordar que la semana pasada se llevó a cabo la etapa de alegatos, instancia en la que la fiscal Mariel Zárate solicitó una condena de 40 años de prisión, al considerar plenamente probados los delitos de abuso sexual y corrupción de menores.

 

En contraposición, el defensor oficial Marcelo Escola requirió la inimputabilidad y absolución del acusado, argumentando que el hombre no se encontraba en condiciones de comprender la criminalidad de sus actos al momento de los hechos.

 

Finalmente, los magistrados resolvieron imponer una pena de 20 años de prisión, desestimando el planteo de la defensa y dando por acreditada la culpabilidad del condenado.

 

La sentencia representa un fallo de relevancia en materia de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, en un contexto de creciente demanda social por respuestas judiciales firmes frente a delitos sexuales.

 

Fuente: Crónicas Fueguinas

 

