Aseguran que una adolescente fue mordida por un therian

Una mujer denunció que su hija de 14 años fue mordida en un tobillo por una persona identificada como therian en la ciudad cordobesa de Jesús María. Según su testimonio, la adolescente fue abordada en plena calle por un grupo de entre tres y cuatro personas que comenzaron a olfatearla y perseguirla antes del ataque.

De acuerdo al relato brindado por la madre en diálogo con una radio local, el episodio ocurrió cerca del colegio Domingo Faustino Sarmiento, sobre la calle Córdoba. La mujer indicó que los agresores utilizaban máscaras de animales, principalmente de lobos y perros, y que la menor creyó en un primer momento que se trataba de una broma. Tras el ataque, la adolescente logró escapar corriendo y no sufrió lesiones de gravedad, aunque quedó asustada.

La madre explicó que su hija no le contó lo sucedido de inmediato y que tomó dimensión del hecho semanas después, al conocer la difusión de la tendencia therian en redes sociales y medios de comunicación.

Fuentes policiales de la provincia de Córdoba indicaron que hasta el momento no se registró una denuncia formal por este episodio.

R.G.