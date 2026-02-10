Sant Antoni Esquel: La moda de Buenos Aires con precios de fábrica y promociones 3x2

En el corazón de la ciudad, la moda nacional ha encontrado un nuevo punto de referencia. Sant Antoni, la reconocida franquicia de Buenos Aires, se ha consolidado rápidamente desde su apertura en julio pasado como una opción estratégica para quienes buscan tendencia y calidad a precios competitivos.

Noemí, referente del local, destaca uno de los beneficios más atractivos de pertenecer a una red global: “Al ser una franquicia, tenemos los mismos precios que la página oficial o que los locales en Buenos Aires. Inclusive, podés comprar acá y hacer los cambios en Madrid, Comodoro o Buenos Aires, donde haya sucursales”.

Variedad de talles y explosión de color

La propuesta de Sant Antoni se caracteriza por su amplitud. Con prendas pensadas para mujeres que les gusta vestirse con un estilo formal y moderno, el stock abarca desde el talle 0X hasta el XL. La versatilidad es la clave: desde topsitos hasta remeras largas y anchas, adaptándose a cada estilo.

En cuanto a las tendencias de la temporada, Noemí señala que el público está animándose a lo vibrante: “Últimamente estoy eligiendo colores llamativos como el fucsia, el naranja y el verde, que está saliendo mucho. Pero también están las chicas que vienen por su outfit clásico en negro, blanco o beige”. Esta variedad de colores se combina con texturas nobles como el hilo, el tejido, el lino y la bengalina.

Oportunidades: 3x2 y liquidación al 50%

Para quienes buscan renovar el placard cuidando el bolsillo, el local cuenta con beneficios vigentes muy agresivos:

Promoción 3x2: Disponible en la temporada actual de verano 2026.

50% OFF: Descuento directo en prendas de temporadas anteriores, incluyendo tanto stock de verano como de invierno.

Con esta oferta integral, Sant Antoni se posiciona no solo como una tienda de ropa, sino como una solución de moda conectada con los principales centros urbanos, pero con la calidez de la atención local en Esquel.