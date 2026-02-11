Violento episodio: Golpes, cuchillos y un perro muerto

La Justicia de Río Negro formuló cargos contra dos hermanos por hechos ocurridos en El Bolsón, en el barrio Esperanza, donde se les atribuye a uno de ellos el delito de lesiones leves y a ambos la muerte de un perro de raza pitbull mediante el uso de un cuchillo.

La audiencia se realizó en el marco del proceso penal y el Juez de Garantías dio por formalizada la acusación, fijando además medidas cautelares y el plazo de investigación.

El primer hecho: lesiones leves

De acuerdo con la acusación fiscal, el primer episodio ocurrió alrededor de las 14 horas del 9 de julio del año pasado, en el barrio Esperanza de El Bolsón.

En ese contexto, uno de los imputados habría golpeado a otro hombre, provocándole un hematoma en el tórax izquierdo, sin fractura ósea. Las lesiones fueron certificadas médicamente y posteriormente calificadas como leves, conforme al artículo 89 del Código Penal.

El segundo hecho: muerte de un perro en la vía pública

Aproximadamente media hora después, cerca de las 14:30, el segundo hecho tuvo lugar en inmediaciones de un puente ubicado sobre la misma arteria.

Según la Fiscalía, ambos imputados se habrían acercado a un perro pitbull, color canela y blanco, y utilizando un cuchillo le habrían provocado heridas cortantes profundas en el cuello y el lomo, que derivaron en su muerte.

Este episodio fue encuadrado como infracción a la Ley Nacional 14.346 de Protección Animal, artículo 1, en carácter de coautores.

Pruebas presentadas por la Fiscalía

Para sustentar la acusación, el Ministerio Público mencionó:

Acta de procedimiento policial de la Comisaría 12° de El Bolsón

Acta de inspección ocular y registro fotográfico del Gabinete de Criminalística

Certificados médicos

Informe veterinario

Pericia del Cuerpo Médico Forense

Denuncia penal

Informe de la División Judicial de Investigaciones

Testimonios de personas que presenciaron los hechos

La pericia forense confirmó que las lesiones sufridas por el hombre fueron de carácter leve.

Versión de los imputados

Durante la audiencia, los hermanos brindaron su versión de los hechos. Señalaron que conocían a las personas involucradas y que existían conflictos previos en el barrio.

Indicaron que ese día se dirigían al basurero y que portaban cuchillos para abrir bolsas de residuos. Según su relato, comenzaron a recibir agresiones con piedras y el perro habría sido soltado para atacarlos, por lo que sostuvieron que actuaron en ese contexto.

Uno de ellos agregó que había sido atacado el día anterior y que incluso recibió atención médica.

Medidas cautelares y plazo de investigación

El Defensor Penal Público manifestó que, tras las modificaciones introducidas por la Fiscalía en la formulación, no encontraba motivos legales para oponerse y adelantó que trabajará en la etapa de investigación para sostener la teoría del caso de sus asistidos.

El Juez de Garantías tuvo por formulados los cargos por:

Lesiones leves (artículo 89 del Código Penal) respecto de uno de los imputados.

Infracción a la Ley 14.346 de Protección Animal, artículo 1, en carácter de coautores, por la muerte del animal.

Además, se dispuso la prohibición de acercamiento a menos de 100 metros y la prohibición absoluta de contacto (por cualquier medio) respecto de la víctima, durante el plazo de la investigación preparatoria.

La etapa investigativa se extenderá hasta el 11 de junio de 2026, bajo apercibimiento de que el incumplimiento de las medidas podrá derivar en la solicitud de medidas más gravosas.

O.P.