Trevelin: anticipan el cronograma de recolección de residuos en las fiestas

La Dirección de Servicios Públicos y Recolección de Residuos de la Municipalidad de Trevelin y Sus Parajes informa a la comunidad que, conforme a las resoluciones nacionales, provinciales y municipales que establecen el régimen de feriados y asuetos por las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, el servicio de recolección de residuos se verá restringido durante el período comprendido entre el 22 de diciembre de 2025 y el 4 de enero de 2026.

Durante esas fechas, la recolección se realizará únicamente los días 22, 23, 29 y 30 de diciembre.

Ante esta situación, se solicita a los vecinos y vecinas mantener los residuos dentro de sus propiedades o en cestos bien tapados, a fin de evitar que sean desparramados por el viento o por animales sueltos.

Desde la Municipalidad se recuerda la importancia de colaborar entre todos para mantener la limpieza, el orden y el cuidado de los espacios públicos, especialmente durante estas fechas festivas.