Jueves 12 de Febrero de 2026
sociedad |
Veredicto en Esquel: ¿Cuál fue la decisión final del jurado popular en el caso Sánchez?

¿Hacia dónde se inclinó la balanza de la justicia en Esquel? Tras horas de deliberación a puertas cerradas, el jurado popular reveló su veredicto sobre el caso Sánchez. ¿Qué calificación legal eligieron y cuándo se conocería la pena?
En una jornada marcada por la expectativa, el juicio por jurados contra Rodrigo Modesto Sánchez llegó a su conclusión respecto a la determinación de la responsabilidad penal. El jurado popular encontró probado el caso presentado por la Fiscalía, declarando al acusado culpable del delito de homicidio cometido con exceso en la legítima defensa.

 

La deliberación y el anuncio

 

Luego de un intenso debate en privado que se extendió por varias horas, los custodios del jurado informaron al juez técnico que se había alcanzado una decisión unánime. Inmediatamente, a través de la Oficina Judicial, se convocó a las partes y al acusado para la lectura del veredicto.

 

Fue la presidenta del jurado la encargada de leer el documento final ante la sala: "Nosotros, el Jurado, encontramos al acusado Rodrigo Modesto SÁNCHEZ, CULPABLE del delito de HOMICIDIO COMETIDO CON EXCESO DE LA LEGÍTIMA DEFENSA, conforme el requerimiento de la Fiscalía".

 

¿Qué significa este veredicto?

 

Con esta decisión, los doce ciudadanos validaron la teoría del Ministerio Público Fiscal. El concepto de "exceso en la legítima defensa" implica que, si bien el jurado consideró que existió una agresión previa o una necesidad de defenderse, el acusado utilizó medios desproporcionados o traspasó los límites que la ley permite para que dicha defensa sea considerada lícita.

 

Próximos pasos: la pena

 

Cumplida la labor del jurado popular, la responsabilidad del proceso regresa al juez técnico. El próximo viernes 20 de febrero se llevará a cabo una nueva audiencia denominada "de cesura", donde las partes discutirán los años de prisión que corresponden según la calificación del delito ratificada por los ciudadanos.

 

