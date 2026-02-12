Mundo Espinas: El rincón de Esquel donde la buena vibra y la fe transforman realidades

En la Avenida Perón 64 se encuentra un lugar que invita a la pausa y a la introspección. Mundo Espinas no es solo un comercio; es el resultado de la evolución de su impulsora Majo, quien hace casi una década inició un camino emprendedor desde su casa con plantas y hoy lidera un espacio de referencia para quienes buscan "buena vibra" y sanación para el alma.

De los cactus a la energía del alma

El proyecto de Majo nació con la venta de cactus y suculentas, pero su curiosidad y pasión por los cristales y la limpieza energética pronto ampliaron el rubro. "Dejé de tener plantas por el momento porque el local me quedó chico, y continué con todo lo relacionado con el alma y lo espiritual", explica la emprendedora.

Hoy, el local ofrece una variedad de productos que van desde resinas y hierbas para sahumar, hasta cartas, libros, aceites esenciales y piedras. Sin embargo, el valor agregado es la atención de Majo: "No es que haya hecho un curso, es algo que me gusta de toda la vida. Asesoro en base a lo que me piden y enseño a las clientas cómo atraer la abundancia", relata.

"Cree, no revientes": Anécdotas que marcan

La filosofía de Majo se resume en la actitud. Ante el famoso dicho popular, ella responde con humor y convicción: "Muchos vienen y dicen 'creer o reventar'. Yo les digo: cree, no esperes a reventar".

Entre las historias más emotivas que guarda, destaca la de un hombre de Comodoro Rivadavia que, estando desempleado, recibió un pequeño "toque mágico" con polvo de Yagra en su billetera por parte de Majo. "Al año siguiente volvió para decirme que mientras firmaba un contrato de trabajo muy importante, se acordaba de mí. Fue algo hermoso", recuerda con emoción, aclarando que su labor consiste en propagar pensamientos positivos que regresan multiplicados.

Proyectos de expansión y atención online

Además del local físico, Majo lleva adelante una mimbrería online que ofrece muebles, hamacas paraguayas, organizadores y mantas.

Gracias a un proyecto recientemente aprobado por la Municipalidad, Mundo Espinas se prepara para ampliar sus instalaciones, lo que le permitirá a Majo brindar una atención más cómoda a quienes ella ya no llama simplemente clientes, sino "clientes amigos".

Información de contacto

Quienes deseen un asesoramiento personalizado de Majo o conocer el catálogo de productos pueden acercarse al local o comunicarse por sus canales digitales:

Dirección: Avenida Perón 64, Esquel.

WhatsApp: 2945-417482 (Majo brinda indicaciones mediante audios y videos).

Redes Sociales: @MundoEspinasEsquel (Facebook e Instagram).