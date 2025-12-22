Triste final: murió el camionero que fue mordido por una yarará

Miguel Esteban Contreras, el camionero que había sido mordido por una serpiente yarará mientras realizaba tareas laborales en la zona de Cutral Co, falleció en las últimas horas tras permanecer varios días internado y luchar contra las graves consecuencias del veneno en sus órganos.

El hombre se encontraba en estado crítico en la unidad de terapia intensiva del Policlínico de Cipolletti, donde recibió atención médica especializada, pero su cuadro no logró revertirse. La noticia provocó una profunda conmoción en toda la región y, especialmente, en General Cerri, su ciudad natal, donde era muy querido y reconocido.

A través de las redes sociales, familiares, amigos y allegados comenzaron a despedirlo con emotivos mensajes cargados de dolor y tristeza, recordándolo con afecto y acompañando a sus seres queridos en este difícil momento. En Argentina, se registran aproximadamente700 a 850 accidentes ofídicos por año, de los cuales el promedio histórico de fallecimientos es de4 muertes anuales.