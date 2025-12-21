Gualjaina celebra a sus primeras abogadas

El pasado 15 de diciembre quedó marcado como una fecha histórica para Gualjaina. Yanina Páez y Mariela Martínez se recibieron de abogadas, convirtiéndose en las primeras profesionales de Derecho del pueblo y en un verdadero orgullo para toda la comunidad.



Ambas realizaron sus estudios universitarios a distancia en la Universidad Kennedy, modalidad que implicó un enorme compromiso, constancia y disciplina. Ese mismo día rindieron su última materia, coronando años de esfuerzo y dedicación.



Yanina Páez se desempeña como docente en la Escuela Primaria N°74 de Gualjaina, mientras que Mariela Martínez finalizó sus estudios secundarios en la Escuela de Educación Secundaria para Jóvenes y Adultos N°708, demostrando que nunca es tarde para perseguir un sueño.



Su logro es un claro ejemplo de que es posible acceder a la educación universitaria y cumplir metas profesionales aun viviendo lejos de los grandes centros urbanos. Gualjaina celebra con orgullo este acontecimiento y acompaña con alegría a dos de sus queridas residentes en este importante paso de sus vidas.

R.G.