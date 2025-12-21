17°
Domingo 21 de Diciembre de 2025
Gualjaina celebra a sus primeras abogadas

Yanina Páez y Mariela Martínez se recibieron el 15 de diciembre y marcaron un hecho histórico para la localidad, al convertirse en las primeras profesionales del Derecho nacidas en el pueblo.
El pasado 15 de diciembre quedó marcado como una fecha histórica para Gualjaina. Yanina Páez y Mariela Martínez se recibieron de abogadas, convirtiéndose en las primeras profesionales de Derecho del pueblo y en un verdadero orgullo para toda la comunidad.

 


Ambas realizaron sus estudios universitarios a distancia en la Universidad Kennedy, modalidad que implicó un enorme compromiso, constancia y disciplina. Ese mismo día rindieron su última materia, coronando años de esfuerzo y dedicación.

 


Yanina Páez se desempeña como docente en la Escuela Primaria N°74 de Gualjaina, mientras que Mariela Martínez finalizó sus estudios secundarios en la Escuela de Educación Secundaria para Jóvenes y Adultos N°708, demostrando que nunca es tarde para perseguir un sueño.

 


Su logro es un claro ejemplo de que es posible acceder a la educación universitaria y cumplir metas profesionales aun viviendo lejos de los grandes centros urbanos. Gualjaina celebra con orgullo este acontecimiento y acompaña con alegría a dos de sus queridas residentes en este importante paso de sus vidas.

 

 

R.G.

 

