Noche de terror: Incendio destruyó tres viviendas y Bomberos rescataron un gatito con quemaduras

Un incendio de vivienda ocurrido en la noche del domingo provocó la destrucción total de tres casas de madera en un sector de El Bolsón, generando un importante despliegue de los Bomberos Voluntarios y fuerzas de seguridad.

El siniestro se registró alrededor de las 23:45 horas, cuando el cuartel recibió múltiples llamados de vecinos alertando sobre un incendio en el barrio 3 Arroyos, callejón Pérez León, en la zona cercana a la planta depuradora, ingresando por la última calle antes de llegar al Paralelo 42.

Tres viviendas con pérdidas totales

Al arribar la primera unidad al lugar, los bomberos constataron la magnitud del incendio y solicitaron refuerzos, ya que tres viviendas se encontraban completamente comprometidas por las llamas.

Según informaron desde el cuartel, las casas (todas construidas en madera, ubicadas dentro del mismo terreno y sin ocupantes al momento del hecho) sufrieron pérdidas del 100%.

Daños en una vivienda lindante

Además de combatir el fuego principal, los equipos trabajaron intensamente en la protección de las viviendas cercanas, logrando evitar que el incendio se propagara. No obstante, una casa lindante resultó afectada en su techo, con daños estimados en un 20%.

El operativo se desarrolló de manera coordinada con personal policial.

Rescate en medio del operativo

Durante las tareas de extinción y enfriamiento, los bomberos lograron rescatar un gatito bebé que presentaba quemaduras. El animal fue trasladado al cuartel de Bomberos Voluntarios de El Bolsón, donde quedó bajo resguardo.

O.P.