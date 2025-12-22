Incidentes a la salida de un boliche y agresiones a la policía

La Comisario Carolina Pauli, Subjefa de la Unidad Regional Esquel, brindó un informe detallado sobre los operativos de seguridad desplegados durante la madrugada del domingo. Debido a la gran concurrencia de público en cervecerías, locales bailables y un evento con bandas en la Sociedad Rural, se dispuso un refuerzo especial de personal con el objetivo de prevenir disturbios y garantizar el cumplimiento de las normativas vigentes, incluyendo los controles de tránsito bajo la ley de tolerancia cero.

En el marco de estas tareas, el personal de inspección municipal procedió a labrar actas de infracción en dos cervecerías locales. En uno de estos establecimientos se constató que la cantidad de asistentes superaba el límite permitido, mientras que en otros casos se verificó la vigencia de las libretas sanitarias y las habilitaciones comerciales de los empleados.

El momento de mayor tensión se registró durante el cierre del local bailable Ver Disco Club. Según explicó la Comisario Pauli, la policía suele realizar un control preventivo en la salida de los boliches para dispersar rápidamente a los jóvenes y evitar que las disputas iniciadas en el interior escalen en la vía pública. En ese contexto, un joven de 22 años que se encontraba bajo los efectos del alcohol hizo caso omiso a las reiteradas solicitudes de los efectivos para que se retirara del lugar. El individuo comenzó a proferir insultos contra el personal y desafió a pelear a uno de los agentes, culminando su accionar con un intento de agresión física hacia un funcionario. Ante esta situación, el personal procedió a su inmediata detención pese a la férrea resistencia que opuso el joven, quien fue trasladado a la Comisaría Primera y quedó a disposición de la fiscalía por infracción al Código de Convivencia Ciudadana.

E.B.W.