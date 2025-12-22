Refuerzan controles preventivos ante la masiva afluencia de jóvenes en la noche de Esquel

La Comisario Carolina Pauli, Subjefa de la Unidad Regional de Esquel, brindó un balance sobre las intervenciones policiales realizadas durante la madrugada del domingo, una jornada marcada por la gran cantidad de eventos que congregaron a cientos de jóvenes en distintos puntos de la ciudad. La jefa policial destacó que la presencia de dos bailes de egresados, uno en la Sociedad Rural y otro en el Club San Martín, sumado a la actividad en el local bailable Ver Disco Club y diversas cervecerías, motivó un despliegue especial de personal afectado para prevenir incidentes y garantizar la seguridad en las zonas de mayor movimiento.

En el marco de estos operativos, se trabajó de manera articulada con el personal de Tránsito Municipal para dar cumplimiento a la ley de tolerancia cero vigente, realizando controles preventivos en puntos estratégicos. Asimismo, el personal de Inspección Municipal llevó a cabo relevamientos en los locales de esparcimiento nocturno, donde se supervisaron las habilitaciones comerciales y la vigencia de las libretas sanitarias de los trabajadores. Como resultado de estas inspecciones, se labraron actas de infracción en dos cervecerías y en dos bailes debido a que se constató que la cantidad de asistentes sobrepasaba el factor ocupacional permitido, representando un riesgo para los presentes.

La Comisario Pauli subrayó que el refuerzo policial se mantuvo constante durante toda la madrugada, especialmente en las inmediaciones de la Sociedad Rural, donde la presentación de una banda en vivo aumentó la concurrencia. Según el informe de la Unidad Regional, el trabajo conjunto entre las distintas áreas municipales y las comisarías Primera y Segunda permitió abordar de manera integral una noche de alta complejidad por la simultaneidad de eventos, buscando siempre evitar situaciones de conflicto antes de que se generen incidentes mayores.

E.B.W.