Se avanza en la conformación de nuevos partidos políticos

Durante la mañana del lunes 22 de diciembre, el Tribunal Electoral Provincial se constituyó en una reunión virtual para dar curso al inicio del trámite de conformación de 9 nuevos partidos políticos, 3 de carácter provincial y 6 municipales.

Participaron de la reunión el presidente del TEP y presidente del Superior Tribunal de Justicia, Javier Raidan; el vicepresidente primero de la Legislatura, Luis Juncos; el procurador general de la provincia, Jorge Miquelarena; la jueza Civil, Comercial, Laboral, Rural y de Minería Rawson, Amorina Testino; y el secretario electoral permanente de Chubut, Alejandro Tullio, quien presentó los informes de cada uno de los expedientes que fueron aprobados de manera diferenciada.

En un caso, el partido provincial con el trámite más avanzado, denominado "Somos vida" -que fue iniciado el 18 de mayo de 2023- logró ya la personería provisoria.

En los otros 8 expedientes, se aprobó el paso inicial de la reserva de nombre, una vez cumplido el plazo legal de publicidad y sin haberse registrado objeciones por parte de terceros.

De este modo, avanzaron con el trámite el de reserva de nombre el Partido Provincial "Participo por Chubut" presentado el 13 de agosto de 2024; y el Partido Provincial "Integrar", que fue publicado el 10 de junio de 2025.

También se aprobó el avance de los expedientes con reserva de nombre para el Partido Municipal de la ciudad de Sarmiento "Idealyzar", presentado el 5 de junio de 2025; y para el Partido Municipal de la ciudad de Rawson, "Rawson Nos Une", presentado el 29 de agosto de 2025.

Otro de los partidos que logró reserva de nombre aprobada por el TEP fue el Partido Municipal de la ciudad de Comodoro Rivadavia, "Nuevas Ideas", presentado en fecha 1° de diciembre de 2025; y el Partido Municipal de la ciudad de Puerto Madryn, "Por un cambio", presentado el 2 de diciembre de 2025.

Finalmente, los dos partidos que también obtuvieron reserva de nombre fueron el Partido Municipal de la ciudad de Lago Puelo, "Lago Puelo Renace (LPR)", presentado el 6 de diciembre de 2025; y del Partido Municipal de la ciudad de Comodoro Rivadavia, "UPC Unión Por Comodoro", presentado el 2 de diciembre de 2025.

