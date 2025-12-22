17°
Lunes 22 de Diciembre de 2025
22 de Diciembre de 2025
Por Redacción Red43

Detectaron 3 conductores alcoholizados en controles viales en la Comarca Andina

Operativos viales en la Comarca Andina detectaron conductores alcoholizados y aplicaron infracciones durante diciembre. Detalles y resultados de los controles en la provincia.
Por Redacción Red43

El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Seguridad y Justicia, desplegó entre el 8 y el 21 de diciembre operativos de fiscalización vial en rutas, accesos y ciudades de toda la provincia.

 

Durante este período, la Subsecretaría de Seguridad Vial controló 17.481 vehículos, realizó 9.214 test de alcoholemia y retiró de la vía a 162 conductores alcoholizados, en operativos coordinados con la Policía del Chubut, fuerzas federales y municipios.

 

Comarca Andina: controles en Cholila, Epuyén, El Maitén, El Hoyo y Lago Puelo

 

En la Comarca Andina, los operativos se centraron en rutas y accesos a los principales puntos de la zona. Se verificaron 2.525 vehículos, se realizaron 356 test de alcoholemia, se detectaron 3 casos positivos, se labraron 41 infracciones y se retuvieron 8 automóviles.

 

En localidades cordilleranas:

 

  • Esquel: 3.180 vehículos controlados, 2.664 test de alcoholemia, 28 positivos, 75 infracciones y 1 vehículo retenido.

     

  • Trevelin: 305 vehículos controlados, 305 test, 2 positivos, 6 infracciones y 1 vehículo retenido.

     

 

 

Otros puntos de la provincia

 

Rawson y Playa Unión
Se controlaron 1.211 vehículos, se realizaron 1.204 test de alcoholemia con 9 casos positivos, 23 infracciones y 2 autos retenidos.

 

Trelew, Gaiman y Dolavon

 

  • Trelew: 2.345 vehículos, 2.281 test, 58 positivos, 69 infracciones y 18 retenciones.

     

  • Gaiman: 247 vehículos, 227 test, 6 positivos, 10 infracciones y 1 retención.

     

  • Dolavon: 79 vehículos controlados, sin casos positivos ni infracciones.

     

Puerto Madryn
613 vehículos controlados, 4 infracciones, sin casos positivos de alcoholemia.

 

Comodoro Rivadavia
5.073 vehículos controlados, 1.821 test, 49 positivos, 214 infracciones y 4 autos retenidos.

 

Camarones
44 vehículos controlados, sin test positivos ni infracciones.

 

 

Otras localidades

 

  • José de San Martín: 93 vehículos controlados, 1 infracción.

     

  • Paso de Indios: 99 vehículos, sin infracciones.

     

  • Gobernador Costa: 576 vehículos, 36 test, 3 positivos, 10 infracciones y 1 retención.

     

  • Río Pico: 641 vehículos, 114 test, 12 infracciones, sin retenciones.

     

  • Tecka: 450 vehículos, 1 positivo, 4 infracciones, sin retenciones.

     

 

O.P.

 

