¿Dónde estarán y cómo serán los nuevos portales de acceso al ANPRALE?

En un acto realizado en El Bolsón, el Gobierno de Río Negro avanzó con la apertura de sobres para la construcción de tres portales de acceso al Área Natural Protegida Río Azul–Lago Escondido (ANPRALE), una obra que forma parte de un plan integral de fortalecimiento de infraestructura, con una inversión que supera los 1.000 millones de pesos.

En el evento, estuvo presente la secretaria de Ambiente y Cambio Climático de la provincia, Judith Jiménez, quien detalló el alcance del proyecto y manifestó que se trata de “la primera vez que se realiza una inversión de esta magnitud en el área natural protegida”.

Infraestructura para ordenar accesos

Según explicó la funcionaria, la construcción de los portales se suma a otras obras ya en marcha, como dos nuevas pasarelas, una de ellas inaugurada la semana pasada y otra actualmente en construcción. En total, el ANPRALE cuenta con seis accesos, de los cuales tres concentran la mayor afluencia de visitantes y habitantes, motivo por el cual fueron priorizados.

Los nuevos portales estarán ubicados en Portal Confluencia, Portal Huenain y Portal Camping Municipal.

Cada uno contará con una superficie cubierta de aproximadamente 100 m², además de sectores semicubiertos, e incluirá oficinas de registro y control de acceso, áreas administrativas, comedor, pañol para mantenimiento, cocina, baños y un espacio destinado a la patrulla de montaña, de acuerdo al proyecto técnico presentado.

Diseño y ejecución

Uno de los ejes centrales del proyecto es el criterio ambiental aplicado al diseño. Jiménez remarcó que los portales se construirán mediante sistema en seco, lo que permite reducir los tiempos de obra y minimizar el impacto en el entorno natural.

El plan contempla:

Bases elevadas , que evitan movimientos de suelo

Materiales resistentes a la intemperie y a las variaciones térmicas

Bajo mantenimiento

Confort térmico

“El objetivo es que las construcciones se adapten al ambiente y no al revés”, señaló la secretaria.

Más equipamiento y módulos habitacionales

El fortalecimiento de infraestructura del ANPRALE también incluye la licitación de módulos habitacionales, destinados a la permanencia de los agentes de conservación. Cada módulo tendrá 34,8 m², con comedor, kitchenette, baño completo y entrepiso con capacidad para dos camas, además de un sector semicubierto para resguardar cuatriciclos.

A esto se suma la compra de una camioneta y dos cuatriciclos, junto con la instalación de una red de comunicación.

Inversión, conservación y turismo

Durante su intervención, Jiménez subrayó que invertir en un área natural protegida “no es solo turismo”, sino también cuidado de la biodiversidad, ordenamiento del uso del territorio y mejores condiciones laborales para quienes trabajan en la conservación.

“Estas infraestructuras permiten dar información, registrar ingresos y proteger el área, pero también significan un lugar para que las y los agentes puedan desempeñar su tarea”, afirmó.

Las obras se enmarcan además en un Programa Integral de Manejo de Riesgos y Restauración Ecológica, que incluye estudios de severidad de incendios, restauración de áreas afectadas, monitoreo ambiental, educación ambiental y articulación institucional para el ordenamiento turístico del ANPRALE y su zona de influencia

