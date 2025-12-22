FeriArte celebra cuatro años de crecimiento y unión emprendedora en Esquel

La comunidad de Esquel se encuentra celebrando el cuarto aniversario de FeriArte, un espacio que se ha consolidado como un pilar fundamental para la economía social de la región. Romina Villaverde, referente de la organización, expresó su profunda satisfacción por el camino recorrido durante estos cuatro años de actividad ininterrumpida. La referente explicó que el evento de aniversario comenzó el pasado sábado y se extenderá hasta el martes con una propuesta renovada que incluye bandas en vivo, transmisiones vía streaming y actividades recreativas. Según Villaverde, el espíritu de este festejo es reflejar la esencia del grupo: "FeriArte es una feria que abraza a todos, somos muchas familias que con nuestro emprendimiento hacemos la feria".

A pesar de los desafíos del contexto actual, el balance anual resulta sumamente positivo gracias a la constancia de sus 77 integrantes. Villaverde remarcó que el grupo no ha detenido su labor, alternando entre espacios cerrados en invierno y la calle durante el verano. Al respecto, destacó la importancia de mantener este servicio tanto para los residentes como para quienes visitan la ciudad: "Nunca dejamos de poner la onda para que cuando viene el turista tenga algo lindo que visitar y, obvio, para nuestra gente que es la que nos acompaña todo el año". Esta perseverancia ha permitido fortalecer el vínculo con una clientela que valora el esfuerzo autogestivo.

La incorporación de nuevas dinámicas, como la transmisión en vivo, busca humanizar la labor de quienes están detrás de cada puesto. La organización decidió sumar el streaming para que la comunidad conozca el trasfondo de sus emprendimientos y la identidad de sus protagonistas. "La idea era hacer algo diferente y que nos muestre a nosotros del otro lado; siempre estamos de la atención al público y queríamos que vean cómo somos y qué hacemos", señaló Villaverde, subrayando el orgullo de pertenecer a la familia de emprendedores de Esquel y Trevelin.

El cierre de este aniversario, que incluye la visita de Papá Noel y una cabina de fotos para los recuerdos, es también un pedido de apoyo continuo para sostener el proyecto en el tiempo. Romina Villaverde concluyó con un mensaje que resalta el valor social y económico de este espacio colectivo: "Esperamos que nos sigan apoyando para que esta feria siga continuando, porque somos un montón de familias que laburamos y llevamos ese dinero extra a nuestros hogares". Con un horario de 18 a 22 horas en 25 de Mayo y Avenida Alvear, Feriarte se reafirma como un motor esencial de la economía local.

E.B.W.